Un pensionato di Borgo la vittima della caduta in montagna ai piedi di Rocca Stella

Si attende il nulla osta del magistrato per fissare i funerali del 59enne di Borgo San Dalmazzo Claudio Martini, vittima dell’incidente in montagna verificatosi alla vigilia di Natale alle ultime pendici della Rocca Stella, in territorio di Rittana.



Le ricerche dell'uomo erano partite nel tardo pomeriggio di venerdì 24 dicembre, quando l’automobile dell’uomo era stata rinvenuta in frazione Chiot Rosa. Una ventina di tecnici del Soccorso Alpino Speleologico del Piemonte con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco di Cuneo, i volontari di Busca e le squadre dei cinofili arrivate da Torino avevano battuto la zona, sino al ritrovamento del corpo, avvenuto solo a sera, intorno alle 22, a circa 1.500 metri di quota.



Da poco in pensione, Claudio Martini era uscito per quell’escursione in montagna insieme al suo cane, che non è però stato ritrovato dai soccorritori. Possibile che l’animale sia caduto e che il suo padrone abbia tentato di recuperarlo, andando così incontro alla caduta che gli è stata fatale.



La salma è stata trasportata a piedi a valle e quindi consegnata alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria. Da allora si trova all’obitorio del cimitero di Cuneo in attesa dell’autorizzazione ai funerali.