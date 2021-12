Auto cappotta a Saluzzo, ferito l'uomo alla guida

Hanno impegnato i sanitari dell’Emergenza 118 e gli uomini del locale Distaccamento Vigili del Fuoco i soccorsi seguiti all’incidente verificatosi questa mattina, domenica 26 dicembre, a Saluzzo, lungo la Strada Provinciale 26, nelle vicinanze del carcere.



Alla guida dell’utilitaria finita fuori strada e rovesciatasi in un campo a lato della Provinciale non c'era una donna, come inizialmente comunicato dai soccorritori, ma un uomo di circa sessant'anni, parroco in un centro della zona, che a seguito della carambola compiuta dalla sua utilitaria è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo.



I Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare l'uomo dalle lamiere, mentre il personale sanitario ne ha disposto il trasferimento in ospedale con un codice di gravità giallo.