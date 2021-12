Verzuolo, auto finisce fuori strada e va a sbattere contro un muretto

Emergenza 118 e Vigili del Fuoco in servizio presso il Distaccamento Volontari di Saluzzo sono intervenuti per prestare soccorso ai feriti provocati dall’incidente verificatosi poco nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre, a Verzuolo. Erano da poco passate le ore 18 quando il conducente di un veicolo in arrivo da Busca ha perso il controllo del mezzo alle porte del paese, andato poi a sbattere contro un muretto. Conducente e passeggeri sono stati trasportati in ospedale con codice di gravità giallo.