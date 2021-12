Tanti appuntamenti per vivere il giorno di Santo Stefano nella Granda

Le iniziative organizzate per questo fine settimana si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione causati, ad esempio, dal maltempo o dalla situazione epidemiologica. Verifica le modalità di accesso alle manifestazioni alla luce delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it. Per conoscere altri presepi da visitare vai su: www.presepiingranda.it.

Il Natale nelle città, nei paesi e nei borghi della Granda

A Peveragno oggi, domenica 26 dicembre, dalle 19, andrà in scena "Natale in Contrada", tradizionale rievocazione storica dei vecchi mestieri e il presepe vivente per le vie di Peveragno. Ad intrattenere i visitatori anche gli spettacoli natalizi interpretati dai Gai Saber e dalla Compagnia del Birùn. Il giorno di Santo Stefano è in programma dalle 22 il consueto spettacolo di fuochi d’artificio in collaborazione con la pirotecnica “PIRO G” Campioni d’Italia 2020. L’accesso alla manifestazione è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass. Info: www.comune.peveragno.cn.it.

A Prea, nel Comune di Roccaforte Mondovì, oggi, 26 dicembre, e il 5 gennaio è in programma lo storico presepe vivente con rassegna di antichi mestieri dalle 20.30, per lasciarsi trasportare in un’atmosfera natalizia fatta di tradizione, storia e profumi di un tempo. Nei giorni indicati, a partire dalle 20.30, nelle vie del paese ci saranno circa 200 figuranti per la 39ª edizione del presepe vivente, organizzato dal circolo Acli “Amici di Prea”. Le ambientazioni saranno una cinquantina, tutte all’interno dei cortili, in cantine e luoghi al coperto, in cui i figuranti rappresenteranno la vita di una volta. Per partecipare alla manifestazione, occorre essere in possesso del green pass e indossare la mascherina; si procederà mantenendo la distanza in modo da godersi lo spettacolo in tranquillità e senza pericoli per la salute. Le auto potranno essere parcheggiate sul piazzale di Rastello, alla partenza della seggiovia, dove sarà a disposizione il servizio navetta. Info: www.facebook.com/circoloacliamicidiprea.

A Casteldelfino è previsto il Presepe vivente che andrà in scena nel centro storico questa domenica e giovedì 30 dicembre dalle 15 alle 19. Gran parte della popolazione locale è coinvolta nell’organizzazione e nell’allestimento. La rappresentazione, dopo aver fissato l’obiettivo sulle storiche figure di Erode il Grande e dei soldati romani, con il drammatico momento della “strage degli innocenti”, passa a inquadrare, fra storia e fantasia, le regali figure di Melchiorre, Baldassare e Gaspare, i Re Magi venuti dall’Oriente seguendo la stella cometa per adorare Gesù Bambino e offrirgli i doni dell’oro, dell’incenso e della mirra.

I partecipanti potranno gustare vin brulé, cioccolata calda, caldarroste e le buonissime pizzette artigianali fatte sul momento in un vero forno. Per accedere all’evento è obbligatorio l’uso delle mascherine, il rispetto del distanziamento e l’esibizione della certificazione verde in caso di controlli da parte delle Forze dell'ordine. Info: www.facebook.com/casteldelfinoviva.proloco.

A Sampeyre ritorna nella borgata Lantermini, nel vallone di Gilba, l’originale mostra dei presepi realizzati con materiali “poveri” e di recupero. Le rappresentazioni sono sistemate nelle case, negli angoli della borgata, nei cortili, nelle stalle, uno addirittura nell’acqua della fontana, rendendo davvero magica l’atmosfera natalizia. La borgata si è animata di vecchi e buffi personaggi, i “Girbetti”, che rappresentano gli antichi mestieri di un tempo. I giorni di apertura della mostra saranno: domenica 26 dicembre, sabato 1º e domenica 2 gennaio e nel giorno dell’Epifania (dalle 10 alle ore 17). All’uscita, i visitatori potranno contribuire con una piccola offerta che sarà destinata a iniziative solidali per i bambini che vivono situazioni di bisogno.

Durante le festività natalizie il Parco del Monviso apre gratuitamente al pubblico in alcune giornate due dei suoi centri visita. Il Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello sarà aperto al pubblico oggi, domenica 26 dicembre, domenica 2 e giovedì 6 gennaio in orario 14.30-18.30; il Centro Visita Alevè di Casteldelfino sarà visitabile questa domenica e giovedì 30 dicembre, giornate nelle quali il paese verrà animato dal presepe vivente e da un mercatino di prodotti natalizi, in orario 10-12-30 e 14-18.30. L’ingresso ad entrambe le strutture è libero: non è necessaria la prenotazione ma è obbligatorio il possesso del Green Pass; le visite sono guidate da un accompagnatore naturalistico e hanno durata di circa 30 minuti; nel rispetto delle normative e dei protocolli sanitari covid-19 l’ingresso del pubblico è programmato in gruppi di massimo 10 persone per volta.

A Saluzzo, Mu.Sa propone per oggi una visita guidata tematica intitolata “La magia del Natale”, con un percorso alla ricerca delle più suggestive rappresentazioni della Natività nel centro storico e nei musei. La guida metterà in evidenza i dipinti e le opere custodite fuori e dentro i musei, e sarà anche un'occasione per poter visitare le chiese saluzzesi, abbellite con suggestive rappresentazioni della nascita di Gesù. Appuntamento alle 15.00 dalla biglietteria della Castiglia. Info: https://visitsaluzzo.it/appuntamenti e 800 942 241.

A Robilante questa domenica, 26 dicembre, alle 17, è in programma il tradizionale concerto di Natale del coro Armonia della Parola nella chiesa parrocchiale. Il maestro Ezio Giordanengo dirigerà il coro con la partecipazione della voce solista di Gabriele Giordanengo e al pianoforte Federico Bersia. Ingresso libero con super green pass. Info: www.comune.robilante.cn.it.

Il giorno di Santo Stefano, sempre a Robilante, aprono i musei delle tradizioni popolari e della fisarmonica, del suono e della comunicazione (M.S. Com), ferroviario. Apertura: 10-12 e 15-18.

Info e contatti per prenotare: Info: www.comune.robilante.cn.it

A Pian Muné, Paesana, domenica 26 dicembre, dalle 12.00, al Rifugio in quota, è in calendario il concerto dei Jingle Bell Rock. Alle 11 e alle 14, nel rifugio a valle, Barbaluc vestito da San Nicola racconterà come si vivevano le feste un tempo. Evento gratuito. Scopri tutto quello che puoi fare a Pian Munè su www.pianmune.it, www.facebook.com/PianMune e 328 6925406.

Il Comune di Paesana ha promosso una mostra fotografica che testimonia e in parte riscopre l’attività del pittore in valle Po nel contesto dell’intensa produzione da lui realizzata in trent’anni di attività. La mostra, dal titolo: “Matteo Olivero. I paesaggi dell’anima” verrà allestita nella sala polivalente di via Roma da questa domenica al 31 dicembre; orario di apertura al pubblico dalle 15 alle ore 18,30. Per l’accesso alla mostra rimangono in vigore tutte le norme previste dalla normativa regionale e nazionale per i luoghi pubblici: accesso consentito indossando le mascherine protettive, rispetto del distanziamento e possesso del green pass. Info: www.comune.paesana.cn.it

In Valle Maira l’Associazione Culturale Escarton rinnova la tradizione con l’allestimento del presepio all’interno degli antichi forni di Borgata Camoglieres a Macra. Il presepio è visitabile a qualsiasi ora fino a domenica 30 gennaio. Info: www.escarton.it.

Questa domenica, dalle ore 14.30 alle 18, si potrà visitare il presepe gigante del Parco Museo dell'Ingenio di Busca, gestito dall'associazione Ingenium. Nelle sale interne saranno allestiti ulteriori presepi, realizzati dai bambini della scuola primaria e dell'infanzia di Busca e da privati collezionisti, ed un banchetto di creazioni di carta a tema natalizio di Carla Rinaudo, che terrà nuovamente un laboratorio di origami. Sarà possibile visitare il parco a bordo del trenino e curiosare tra miniature, merletti a tombolo e macchinari agricoli e industriali d'epoca. Nel rispetto della normativa vigente, verrà richiesto l'uso della mascherina e l'esibizione del Green Pass. Il Parco-Museo si trova presso l'ex convento dei Cappuccini di Busca, in viale Monsignore Ossola 1. Info: www.facebook.com/associazioneIngenium.

A Boves è visitabile la sedicesima Mostra dei presepi nell’Ex Confraternita Santa Croce, auditorium Don Enrico Luciano. La mostra è costituita da presepi realizzati da privati, scuole e famiglie, si terrà ogni fine settimana, al pomeriggio, dalle ore 15 alle 18. L’esposizione dei presepi si terrà nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti. “Presepiamo” è invece la proposta della Parrocchia di Fontanelle con esposizione delle opere presso la chiesa di San Lorenzo. I locali saranno accessibili nei giorni 24,25,26 dicembre (15-18), 1,2,6,8,9 gennaio (15-18). Entrambe le esposizioni fanno parte del circuito dei “Presepi in Granda”. Info: www.comune.boves.cn.it.

A Pianfei nella Crusà si potrà visitare dalle 15 alle 18.30 il grande presepe meccanico allestito dai volontari pianfeiesi, che attende i visitatori con tante sorprese e novità. Info: www.facebook.com/prolocodipianfei e www.presepiingranda.it.

A Savigliano torna oggi, giorno di Santo Stefano, nel centro storico “Madame Operà” la “Regina degli Artisti di strada”. Si tratta della bravissima cantante che, in enormi abiti dell’Ottocento che riempirà il pomeriggio (dalle 16,30 con partenza dall’Ala) con le più belle canzoni natalizie. Madame Operà è “invitata” dalla Proloco Savigliano che distribuirà anche, con un grazioso carrettino, caramelle, cioccolatini e panettone. Info: www.facebook.com/AssociazioneTuristicaProLocoDiSavigliano.

Il Castello di Racconigi sarà visitabile anche durante le festività natalizie. Oggi, domenica 26 dicembre, sarà aperto dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18). Chiuso lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29. Aperto giovedì 30 e venerdì 31 dicembre: dalle 10 alle 19. L’ingresso nelle sedi museali resta subordinato alle modalità di accesso e prenotazione in vigore in base alle prescrizioni anti Covid. Info e prenotazioni visite guidate: www.cuneoalps.it.

A Racconigi c’è anche il percorso dei presepi. Sono stati allestiti diversi presepi da visitare, alcuni in piazza altri nelle sedi delle Associazioni e Chiese. Altre info su: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi.

A Fossano oggi, 26 dicembre, è in programma il tradizionale appuntamento con “Santo Stefano al canile”: dalle 14,30 il rifugio di Cussanio “Pinco Pallino” aprirà le porte al pubblico. Sarà possibile avere piccoli oggetti artigianali in esposizione attraverso un’offerta; si potrà inoltre partecipare al buffet. Sarà anche possibile adottare i cani ospitati al Pinco Pallino. È prevista anche la formula dell’«adozione a distanza». Info: pagina Facebook del Canile Pinco Pallino Club.

Mondovì si è vestita a festa in occasione del Natale. L’associazione “La Funicolare” prevede un calendario di intrattenimenti e sorprese in vista del periodo di fine anno. Prosegue il successo della pista di ghiaccio in piazza Cesare Battisti. Lo spettacolo delle luci a Mondovì piazza si ripete tutte le sere: dalle 20 all’1 del mattino, proiezione continua sui palazzi ed ogni mezz’ora (dalle 18 alle 22 con il countdown visibile), video (ogni mezz’ora dalle 18 alle 22) sull’Antico Palazzo di Città con tanti temi: funicolare, mongolfiere, Babbo Natale sul cielo stellato di Prato Nevoso. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

Il Centro Uomini e Lupi di Entracque sarà aperto da oggi al 9 gennaio. Ogni giorno si potrà provare l'esperienza unica di “Attenti al lupo!”, una visita fuori dagli schemi, accompagnati da guide naturalistiche con le quali approfondire le conoscenze sul predatore e per entrare nel recinto Nord (fuori dalla visita tradizionale) e salire sull'altana all'interno del bosco per osservare i lupi ospiti di quest'area faunistica. La visita è a numero chiuso e si svolge su prenotazione. Questa domenica, giorno di Santo Stefano ci sarà il mitico Prezzemolo ad accogliere i visitatori alla sezione di Entracque. Info: www.centrouominielupi.it e www.facebook.com/centrouominielupi.

A Cavallermaggiore è aperto il presepe storico-artistico. La visita, in piazza Vittorio Emanuele II, è gratuita. Si accede con Green Pass rafforzato e mascherina, fino al 9 gennaio, dalle 14,30 alle 18,30. Nei festivi anche dalle 10 alle 12. Allestito su trecento metri quadrati, il presepio presenta, una varietà di paesaggi ed è molto particolareggiato nella rappresentazione dei personaggi. Il nucleo è rappresentato da una serie di grandi statue che risalgono al ‘700, scolpite in legno, alte fino a 70 centimetri, addobbate e rifinite nei particolari, ad esempio gli occhi in vetro o i tessuti pregiati: si tratta di magi, soldati romani, cammelli e della Sacra Famiglia. Ci sono poi le statue del 1800, già dotate di movimenti meccanici, tuttora perfettamente funzionanti. Info: www.facebook.com/PresepeCavallermaggiore.

Oggi, domenica 26 dicembre, alle 16, a Cavallermaggiore presso la chiesa della Confraternita di Santa Croce e San Bernardino, detta dei “Battuti Bianchi”, è in programma il concerto “Una notte d’Inverno – luci, suoni e leggende del Natale”. L’Ensemble Badinage attraverso un concerto coinvolgente e suggestivo che incanterà tutto il pubblico di ogni fascia di età, trascinerà gli spettatori nella magica atmosfera del Natale, con la messa in scena di musiche e testi della tradizione natalizia europea, dal medioevo ai giorni nostri. Ingresso libero, nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza anti Covid 19. Info: www.invaghiti.info e www.facebook.com/groups/gliinvaghiti.associazioneculturale.

A Bene Vagienna si possono visitare fino ad oggi, domenica 26 dicembre le tre mostre allestite da inizio ottobre. Nella Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale è collocata la Mostra fotografica “La venuta del Presidente della Repubblica a Bene” nel 60° della scomparsa di Luigi Einaudi. A Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello si può visitare l’esposizione “La pittura”, collettiva giovani artisti, curata dalla Contrada Maestra Factory e a Casa Ravera “La grafica”, maestri incisori e giovani proposte, curata dalla Contrada Maestra Factory. Info: www.amicidibene.it.

Ad Alba questa domenica si può visitare dalle 10 alle 19 la mostra “Burri: la poesia della materia” una rassegna di opere scelte tra il suo repertorio maggiore, a partire dal 1945 per arrivare fino al 1993. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-burri.

A Magliano Alfieri si può percorrere “La via dei presepi”, camminata per le vie del paese e i viottoli tra i campi, seguendo la luce dei presepi allestiti dai cittadini che aderiranno all'iniziativa. Dal centro storico alle vie del borgo basso, e sino alle frazioni, alle borgate, ai sentieri di campagna a fare da sfondo ai diversi allestimenti della natività.

Nel territorio del Roero l’Ecomuseo delle Rocche suggerisce due percorsi da effettuare in questo periodo natalizio per smaltire cenoni e pranzi delle feste. A Pocapaglia puoi percorrere il sentiero dei presepi spontanei nascosti tra la vegetazione e a Monticello d’Alba il sentiero degli alberi di Natale. Scopri tutti i dettagli su: www.ecomuseodellerocche.it.

Fino al 7 gennaio ai Giardini della Rocca a Bra, si può visitare l’allestimento di "Presepiando: il tuo presepe in esposizione". Sono i bambini a sbizzarrirsi, utilizzando materiali di recupero trovati in casa. Tra gli alberi secolari si incontrano lupi, orsi, civette, splendide sculture in legno a grandezza naturale realizzate dall'artista Barba Brisu. I piccoli presepi sono tutti da cercare tra gli anfratti di roccia, sotto gli alberi o su tappeto di foglie. Nella grotta costruita con scaglie di pietra e, posate sulla paglia, ci sono le sagome della Madonna, Giuseppe e il bambinello. Sempre a Bra, nella Chiesa di Santa Croce dalle 15 alle 19, sarà possibile vedere il presepe artistico in cui sono rappresentati alcuni monumenti della città della Zizzola. Apertura tutti i giorni dal 24 dicembre al 9 gennaio. Obbligatori green pass, mascherina e distanziamento.

Sul viale dei Platani a Cherasco, nei pressi del castello visconteo, da qualche anno vengono allestiti piccoli presepi nelle cavità dei vecchi alberi. Saranno visibili fino al 9 gennaio.

La Proloco di Canale, al fine di ravvivare e colorare la cittadina col fascino della tradizione, anche quest'anno sta proponendo un “Viaggio tra i presepi” che stanno prendendo forma in spazi privati come balconi, vetrine e giardini, purché visibili al pubblico. L’adesione è libera: non c'è nessuna classifica, ma tutti i partecipanti riceveranno un omaggio dagli organizzatori. Non ci saranno limiti alla creatività, alla forma e ai materiali: e, in questi giorni, sarà diffusa online una mappa che guiderà i visitatori.