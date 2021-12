Casteldelfino annulla il presepe vivente del 26 e 30 dicembre

Si adeguano alle disposizioni del "Decreto Festività" varato dal Governo nei giorni scorsi gli organizzatori del Presepe Vivente di Casteldelfino.

A comunicare l’annullamento della manifestazione è il primo cittadino del piccolo centro della Valle Varaita Domenico Amorisco: "Sono profondamente amareggiato di comunicare che il Presepe Vivente del 26 e 30 dicembre è stato annullato a seguito delle disposizioni del nuovo decreto-legge del 24 dicembre 2021 n .221, che vieta le manifestazioni di qualsiasi tipo all'aperto. Amareggiato perché questa situazione epidemica in aumento c’era già da una decina di giorni: mi chiedo, ora, come mai si interviene con i divieti e le restrizioni proprio il giorno di Natale? La risposta non ai posteri, ma al Governo".