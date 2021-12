Tradizionale animazione della Sante Messe di Natale nella frazione Bosco di Busca

Un simbolico e caratteristico presepe vivente è stato messo in scena da alcuni figuranti della frazione di Bosco di Busca nei giorni 24 e . A precedere le Sante Messe di Natale , celebrate dal parroco Don Pietro Salomone, la locale cantoria, che ha intonato le lodi di Natale accompagnata dalle dolci melodie della piva e dalla ghironda, quindi sono giunti all'altare la Madonna con Gesù Bambino, San Giuseppe e gli Angeli seguiti dai Pastori. Uno di essi ha poi consegnato al Parroco, una grossa corona di pane buschese, realizzata dal panettiere Ivano Marengo come dono dedicato all'offertorio. Betlemme città natale del Bambino Gesù significa per i cristiani la “casa del pane “, collegandosi anche ai passi del Vangelo di Giovanni così alludendo al "Pane vivo disceso dal cielo".



Il pane offerto , simboleggia la gloria come la corona dei Re, di forma circolare è pure simbolo di ciclicità, seguendo vita, morte e rinascita, quindi rappresenta l'eternità. I figuranti si riuniranno nuovamente il per la Santa Messa delle 11 in frazione Bosco, per rievocare la visita dei Magi.