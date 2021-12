Dai Lions un nuovo service per la Casa di Riposo "Ospedale di Cherasco"

Il 2021 è stato sicuramente un anno difficile per tutti. Il Lions Club cheraschese conclude questo anno con un importante service a favore della Casa di riposo Ospedale di Cherasco con l’acquisto di teli ad alto scorrimento per gli ospiti allettati. Così, lo scorso 17 dicembre, il presidente, insieme ad alcuni soci del club, hanno fatto visita alla casa di riposo e, hanno consegnato i quattro teli (uno per ogni reparto) ad alto scorrimento. Il personale della struttura li aveva richiesti in quanto utili agli operatori sanitari della casa di riposo per facilitare la routine quotidiana di riposizionamento dei pazienti allettati.



"Siamo stati contenti – spiega Tiziana Bonasso, referente alla comunicazione del Club – di accontentare questa richiesta in quanto siamo consapevoli che, quando si deve assistere una persona costretta a rimanere immobile a letto, è necessario prendere le migliori precauzioni possibili soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti, che devono essere sempre confortevoli e non devono assolutamente creare dolore o disagio nel paziente. L’attenzione dei soci del club è sempre molto alta verso le fasce più deboli del territorio e, già nel corso di questo anno, è stato realizzato anche un altro importante service che tutt’oggi è molto utilizzato all’interno della casa di riposo di Cherasco: la 'stanza degli abbracci'. Molti ospiti la stanno utilizzando tuttora durante gli incontri coi loro parenti. Il personale riferisce che giornalmente sono molti gli appuntamenti che vengono fissati per i colloqui in questo spazio".



Non poteva esserci azione migliore da parte dei soci del Lions Club di Cherasco per concludere questo anno. Questa donazione renderà sicuramente più facile e utile il lavoro degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano a fianco di pazienti bisognosi di cure e di attenzioni.