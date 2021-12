Volley A2M. Il derby della Granda è di Cuneo. Roberto Serniotti: "Complimenti a Mondovì, ma bravi noi a stare concentrati" (VIDEO)

Una partita netta nel risultato, ma non altrettanto facile sul campo per la BAM Acqua S: Bernardo Cuneo. Per questo l'allenatore dei biancoblu, Roberto Serniotti, se la gode fino in fondo: "Molto combattuta, come ci aspettavamo. Siamo riusciti a crearci dei break decisivi in ogni set che ci siamo portati fino alla fine. Complimenti a Mondovì che si è battuta alla grande, senza regalarci nulla".

Tecnicamente, la Synergy ha cercato di giocare al meglio le proprie carte rimescolando le proprie pedine : "Hanno cercato di sorprenderci con una formazione un po' atipica e questo ci rende ancora più contenti della vittoria". Certo è che vedere un giocatore forte qual è Cianciotta impegnato in banda anziché nel suo ruolo naturale di centrale appare davvero una stortura, ma le ragioni pare siano strettamente personali.

Serniotti fa anche i complimenti all'ottima gara del regista Pedron: "Molto lucido, nonostante il loro muro. E poi devo dire che siamo stati attenti anche a contenere il loro opposto, che attacca una palla molto alta e non è facile fermarlo". Arinze, con i suoi 26 punti finali è stato di gran lunga il migliore tra i suoi, ma le partite non si possono vincere con le prestazioni dei singoli...

Ora Cuneo è seconda: "Un buon girone di andata - chiude Serniotti-, con 9 vittorie su 12 ed un ottima media punti. Cercheremo di ripeterci nel girone di ritodno sapendo che non sarà facile. Una cosa importante è che stiamo andando bene in trasferta: 5 le vittorie finora ottenute, contro le tre dell'intera stagione scorsa".