Volley A2/M: la Bam Acqua San Bernardo Cuneo si aggiudica il derby con la Synergy Mondovì per 0-3 e vola al secondo posto

Derby spettacolare dentro e fuori dal campo. Vbc Synergy Mondovì e Bam Acqua San Bernardo Cuneo hanno dato vita ad un match tiratissimo e di alto livello, nonostante il risultato finale di 0-3 possa far pensare a una gara senza storia. Sugli spalti, poi, dove erano presenti circa 500 spettatori, dei quali un centinaio provenienti da Cuneo, si è assistito ad un’altra “gara” fatta di cori incessanti e sfottò.

La vittoria finale, dunque, alla fine è andata alla squadra di Serniotti, che ha sfruttato la migliore qualità tecnica dei suoi giocatori. Cuneo particolarmente incisivo in attacco, dove i vari Pereira Da Silva (19), Botto (15) e Preti (9) hanno fatto la voce grossa. La squadra di Serniotti grazie a questo risultato sale al secondo posto in classifica, in attesa dei recuperi dei match rinviati per il Covid.

I galletti sono scesi in campo senza il centrale Stefano Catena, indisponibile per motivi fisici. Coach Denora ha deciso di schierare Cianciotta in posto 4, dirottando Riccardo Mazzon al centro. La squadra di casa ha messo tanto impegno in campo, ma non è bastato per raccogliere un risultato positivo. La situazione in classifica dei galletti si fa sempre più complicata, ancor di più dopo la vittoria odierna di Brescia su Cantù (3-0).

PRIMO SET: partenza all’insegna dell’equilibrio con le due squadre sul 3-3. Girandola di errori al servizio per entrambe le squadre. Primo minibreak per la formazione di Serniotti, che sfrutta una ricezione imprecisa dei galletti per portarsi sul 7-9. Dopo l’ace di Pereira Da Silva il Cuneo vola a +4. Il muro dei padroni di casa non riesce ad arginare gli attacchi della Bam Acqua San Bernardo, altamente efficace con Pereira Da Silva e Preti. Sul punteggio di 11-16 arriva la prima richiesta di time-out da parte di coach Denora. Break del Vbc, che accorcia lo svantaggio sul 15-18. Questa volta è coach Serniotti a fermare il gioco e a chiamare il time-out. Gli ospiti tornano a spingere. I galletti non mollano e recuperano prontamente tre punti, portando lo score sul 19-21. Nuovo time-out chiesto dalla panchina cuneese. Il muro vincente di Cianciotta riavvicina il Vbc a una sola lunghezza dagli avversari sul 21-22. I galletti si perdono nel finale e il Cuneo riesce a portare a casa il set sul 21-25.

SECONDO SET: Arinze Kelvin mette a segno il primo punto. Reazione del Cuneo che piazza un break da tre punti. Ace di Boscaini e punteggio nuovamente in parità. Ace di Sighinolfi e ospiti sull’8-10. Ricezione monregalese imprecisa e Bam Acqua San Bernardo che ne approfitta per piazzare un mini-break. Sul punteggio di 11-14 coach Denora ferma il gioco e chiama il time-out. La scena si ripete poco dopo sul 13-17. Il muro del Cuneo alza le barricate e la formazione di Serniotti vola sul 16-22. Time-out chiesto da coach Serniotti sul punteggio di 19-23. Arrivano 5 set-point per Cuneo. L’errore al servizio di Riccardo Mazzon chiude il secondo set sul 20-25.

TERZO SET: ospiti subito sullo 0-2. Pronta risposta dei galletti e risultato nuovamente in parità. Break del Cuneo. Sul punteggio di 7-10 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Denora. La squadra di Serniotti aumenta il vantaggio andando a condurre per 9-14. I padroni di casa non mollano e conquistano quattro punti di fila. Sul 13-14 arriva la richiesta di time-out di coach Serniotti. Denora lo imita poco dopo sul 13-17. Attacco vincente di Meschiari, confermato dal video-check e Vbc a un passo dagli avversari sul 17-18. Arinze Kelvin spreca la palla del pareggio. Parità che arriva comunque poco dopo sul 21-21. L’ace di Alessandro Preti avvicina il Cuneo alla vittoria. Arinze Kelvin annulla il primo dei due match point per gli ospiti, ma al secondo tentativo ci pensa Botto a mettere a terra il punto del definitivo 23-25. Il derby va al Cuneo!

VBC SYNERGY MONDOVI’: Meschiari 5, Raffa, Arinze Nwachukwu 26, Fenoglio, Lusetti, Boscaini 4, Gecchele, Camperi, Ceban 8, Mazzon 5, Cianciotta 4. Allenatore: Francesco Denora; 2° All. Stefano Mesturini

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Cardona, Codarin 5, Filippi 1, Tallone, Vergnaghi, Pedron 2, Rainero, Lilli, Pereira Da Silva 19, Botto 15, Bisotti, Preti 9, Sighinolfi 8. Allenatore: Roberto Serniotti; 2° All. Marco Casale

ARBITRI: 1° Stefano Nava; 2° Cesare Armandola