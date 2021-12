A Borgo San Dalmazzo i funerali di Sabrina Viale, vittima di un incidente il giorno di Natale

Giunto il nulla osta da parte del magistrato, sono stati fissati per la mattinata di mercoledì 29 dicembre, alle ore 10.30 nella parrocchiale di San Dalmazzo a Borgo San Dalmazzo, i funerali di Sabrina Viale, la 55enne originaria di Varese vittima dell’incidente stradale verificatosi nella mattina di Natale lungo la Fondovalle Tanaro, in territorio di Farigliano .



Ad accompagnare la donna nel suo ultimo viaggio, insieme agli altri parenti, saranno il marito Marco Rapalino, appuntato della Guardia di Finanza presso il Comando delle Fiamme Gialle di Cuneo, e la figlia Samantha, coinvolta con lei nell’incidente stradale occorso loro mentre si recavano a Dogliani, attese dal pranzo di Natale presso alcuni familiari.



Domani sera, martedì 28 dicembre, la stessa parrocchiale ospiterà un rosario di preghiera in ricordo della donna.