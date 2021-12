A Casteldefino buoni acquisto e PC portatili per gli studenti del paese

Nella Vigilia di Natale si è svolta, nella sala austoriale a piano terra del Municipio, la cerimonia di consegna dei computer portatili e dei buoni spesa anti-Covid alla popolazione scolastica di Casteldelfino.

Sala già disposta con le dovute distanze fra le sedie occupate da 19 persone, con mascherina, fra studenti che frequentano istituiti superiori o le università fuori del territorio comunale di Casteldelfino e genitori degli alunni della scuola materna, elementare e media.

Sono stati consegnati 19 buoni acquisto anti-Covid, dal valore di 152 euro, a tutta la popolazione scolastica, oltre ai computer portatili agli studenti che non lo avevano ritirato nei giorni precedenti.

“Questo è un giorno importante perché è il primo incontro istituzionale con una parte della popolazione casteldelfinese: le famiglie degli gli alunni della scuola materna, elementare e media e gli studenti che frequentano corsi presso altri Istituti o Università fuori del territorio di Casteldelfino. – ha detto il sindaco Domenico Amorisco – Noi della nuova Amministrazione abbiamo pensato a voi tutti per alleviare i disagi conseguenti alle ristrettezze provocate dall’epidemia Covid già da due anni e purtroppo ancora in corso, utilizzando risorse statali dimenticate e ancora disponibili nel bilancio comunale per finalità anti Covid-19. Risorse che altrimenti sarebbero state perdute se non utilizzate entro la fine del corrente anno 2021.

Ecco allora la nostra iniziativa dell’assegnazione di un computer portatile in comodato d’uso gratuito del valore di 410 euro agli studenti che frequentano corsi presso altri Istituti o Università fuori del territorio di Casteldelfino.

Voglio precisare che non è nostra volontà escludere alcun ragazzo: abbiamo agito così tenendo presente che gli alunni delle scuole elementari e medie di Casteldelfino che frequentano le scuole di Sampeyre hanno beneficiato di un uguale computer assegnato da me come sindaco di Sampeyre alla fine dell’anno scolastico 2020/2021.

Ecco allora la seconda iniziativa: assegnare a tutti gli alunni della scuola materna, elementare e media e agli studenti che frequentano corsi presso altri Istituti o Università fuori del territorio di Casteldelfino, un bonus spesa anti Covid per alleviare i disagi delle famiglie provocati dall’epidemia che, purtroppo non accenna ad esaurirsi ma anzi sta aumentando con un numero di vittime che va a livello nazionale al di là dei 150 morti al giorno.

Ci siamo impegnati a fare tutto questo in tempo utile e oggi in concomitanza del Santo Natale abbiamo fissato questa cerimonia di consegna dei bonus e dei computer portatili”.

Al termine dell’intervento del sindaco, l’applauso e la successivamente consegna da parte del vicesindaco Giovanni Lazzaro e dei consiglieri Giovanni Chapel e Chiri Donatella, mentre il capogruppo di maggioranza Luca Ruà si è dedicato a scattare le foto di rito della cerimonia.