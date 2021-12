Addio a padre Giuseppe Bussone, del convento San Bernardino di Saluzzo

E’ deceduto il giorno di Natale, presso l’infermeria dei Frati Minori a Torino, padre Giuseppe Bussone, dal 2016 a Saluzzo nel convento dei frati di San Bernardino, dove era giunto dopo gli anni nel convento del Monte Mesma.



Classe 1938, era originario del Canavese. Gran parte della sua vita era stata dedicata alle missioni in Bolivia, paese che aveva conosciuto in tutta la sua estensione, dalla giungla tropicale ai quattromila metri, lavorando molto con gli Indios, e dove manteneva ancora rapporti di amicizia.



"Nonostante l’età aveva confidenza coi mezzi telematici – ricorda frate Giuliano Selti, parroco di San Bernardino –. E’ stato un grande esempio, come uomo, frate e sacerdote. Un grande studioso autodidatta, che tutte le mattine, con meticolosità, dedicava mezz’ora al greco, all’ebraico, al latino. Nella comunità lo chiamavamo 'il sapiente'. Conduceva una vita semplice e manteneva rapporti sociali soprattutto con la Bolivia, esperienza missionaria fondamentale nella sua vita”.



Era anche uno studioso del francescanesimo, è stato vicario provinciale dei Frati Minori del Piemonte, ha dedicato anni all’insegnamento in convento ed è stato assistente del Terziario dei francescani di Cuneo.



L’ultima funzione religiosa per i suoi 50 anni di messa, l’aveva celebrata con frate Giuliano nella cappella del convento il 19 dicembre.



Il funerale si svolgerà a Torino mercoledì 29 dicembre alle 11. Stasera a Saluzzo, alle 18.30 nella chiesa di San Bernardino, il rosario.