Bra si prepara alla grande festa dell’apparizione della Madonna dei Fiori

Rieccoci puntuali a Bra, dove è tutto pronto per la festa dell’apparizione della Madonna dei Fiori in calendario mercoledì 29 dicembre. L’appuntamento è con le Sante Messe che saranno celebrate nel salone sottostante il Santuario nuovo alle ore 9, 10.30 e 17.30.

Sotto la Zizzola, questo importante momento di fede, tipico degli ultimi giorni dell’anno, è vissuto con profonda devozione dall’intera popolazione (e non). In preparazione all’evento, lunedì 27 e martedì 28 dicembre sono programmate funzioni eucaristiche alle ore 9 e alle 17.30 nel Santuario antico.

Per chi non fosse sul pezzo, ricordiamo che la Madonna dei Fiori, patrona di Bra, intervenne per salvare la giovane Egidia Mathis ed il piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora è invocata la grandezza della Vergine con canti e arte. In suo onore anche gli stupefacenti mosaici di padre Rupnik, che ci ricordano la storia risalente al 29 dicembre 1336.