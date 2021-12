A Costigliole Saluzzo l’ultimo saluto a Pier Paolo 'Peppo' Salvadori

Grande e commossa la partecipazione al lutto della famiglia di Pier Paolo 'Peppo' Salvadori, al quale oggi si è dato l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Costigliole Saluzzo. Aveva 56 anni e ha lottato a lungo con tutte le forze contro il male che gli era stato riscontrato sei anni fa.



Era titolare dell’officina meccanica di famiglia aperta dal padre, ma era conosciuto anche per avere creato, insieme ad altri soci, l’American Bar all’altezza della rotatoria per la valle Varaita, locale di tendenza nel Cuneese negli Anni ‘90 e Duemila.



Nato a Vinci, presso Firenze, “Peppo” era orgoglioso della sua origine toscana. “Allegro e vivace, sempre sorridente, mai invadente, con una risata contagiosa. Pier Paolo era così", ricordano gli amici e si legge sulla pagina Facebook del Comune. “Anche negli ultimi anni, nonostante il fisico avesse subito le conseguenze della malattia, mai si arrendeva pur che tutto fosse a posto nell'orto, dove insieme al figlio Alessandro e agli amici trascorreva le giornate estive, quello che per tutti era «l'utin»".



Aveva vestito la maglia del Costigliole Calcio e aveva un cuore granata, attivo protagonista del Torino Club locale. Amico di tutti, ben voluto anche a Lemma di Rossana, dove partecipava alla vita sociale, avendo la famiglia casa a Meira Brunetta.



Lo ricorda il sindaco di Costigliole Fabrizio Giacomo Nasi: "Porgiamo le condoglianze alla famiglia del nostro assessore Massimo Colombero, cognato del defunto Pier Paolo. Il buon Dio, dopo anni di battaglia contro un male cattivo, se lo è venuto a prendere. Quando andavo a casa di Marco, suo fratello e mio amico, ricordo che si respirava un’aria di armonia. Una famiglia di persone rispettose e sensibili, negli ultimi anni provata dolorosamente dalle avversità”.



La lascia la moglie Patrizia, i figli Alessandro e Elisa, la sorella Mariella con Massimo, il fratello Marco con Emma e tutta la famiglia.