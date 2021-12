Covid, ad Alba 256 positivi di cui tre ricoverati

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 256 di cui 3 ricoverati.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72, mentre i guariti da inizio pandemia sono 1818.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

L’Asl Cn2 comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid sono 27 di cui 2 in terapia intensiva.

I residenti albesi vaccinati sono 24.277 con almeno una dose, 22.215 con due dosi e 9.058 con tre dosi.

VADEMECUM NORME

Il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 estende fino al 31 gennaio 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto e anche in zona bianca.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L'obbligo di mascherina FFP2 si applica anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Sono inoltre sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Per quanto riguarda le disposizioni nazionali sulle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” qui tabella riepilogativa: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf