Covid, il Piemonte supera i 12mila morti da inizio pandemia

Torna a crescere il numero di test effettuati (oltre 50mila), dopo il rallentamento fatto registrato a Natale e Santo Stefano, e così torna a salire in modo importante anche il numero di nuovi casi di contagio registrati dall’Unità di Crisi piemontese, oggi attestati sopra quota 4.600, ma con un tasso di positività che, a differenza della scorsa settimana, rimane particolarmente alto, al 9,1%.

Questo uno dei principali dati che si rilevano nell’aggiornamento quotidiano sulla pandemia, insieme a un totale delle vittime che, con le 13 registrate oggi (3 in provincia di Cuneo) ha superato le 12mila. Questo mentre non si arresta l'incremento dei ricoveri: i nuovi ingressi in ospedale erano 68 ieri, sono 66 oggi, per un totale di 1.147 persone al momento in cura negli ospedali piemontesi.



CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 4.611 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3.877 dopo test antigenico), pari al 9,1% di 50.868 tamponi eseguiti, di cui 44.693 antigenici. Dei 4.611 nuovi casi gli asintomatici sono 3.344 (72,5%).



Ieri, domenica 26 dicembre, i nuovi casi erano 1.523, pari all’11,9% dei circa 12mila test effettuati, contro i 3.700 comunicati nel giorno di Natale e i 4.600 di venerdì.



I casi sono così ripartiti:

3.640 screening,

766 contatti di caso,

205 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 458.177, così suddivisi su base provinciale:

37.215 Alessandria,

22.068 Asti,

14.875 Biella,

64.887 Cuneo (+608; ieri +147; sabato +576),

35.407 Novara,

243.014 Torino,

16.175 Vercelli,

16.834 Verbano-Cusio-Ossola,

1.952 residenti fuori regione ma in carico alle strutture piemontesi,

5.750 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.058 (+63 rispetto a ieri, quando il dato di incremento era +62; sabato +27; venerdì +32).

I ricoverati in terapia intensiva sono 89 (+3 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di +6, mentre venerdì era +7).

Le persone in isolamento domiciliare sono 41.004



I tamponi diagnostici finora processati sono 11.425.546 (+ 50.868 rispetto a ieri), di cui 2.677.716risultati negativi.



DECESSI

Tredici decessi di persone positive al test del Covid-19, due di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il totale diventa quindi 12.010 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.598 Alessandria,

731Asti,

445 Biella,

1.484 Cuneo (+3; da diversi giorni il dato risultava invariato),

962 Novara,

5.740 Torino,

554 Vercelli,

380 Verbano-Cusio-Ossola,

116 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 404.016 (+1.367 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

32.412 Alessandria,

19.648 Asti,

12.923 Biella,

57.683 Cuneo,

31.747 Novara,

215.192 Torino,

14.646 Vercelli,

15.002 Verbano-Cusio-Ossola,

1.589 extraregione,

2.994 in fase di definizione.