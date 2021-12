Il ritorno di Monsignor Bodo a Oncino, come vuole la tradizione del 26 dicembre [FOTO]

Il vescovo di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bodo, è tornato a Oncino, nella giornata di Santo Stefano.

In alta Valle Po si tratta di una tradizione che perdura da decenni: nel giorno di Santo Stefano, patrono della Parrocchia di Oncino, il vescovo di Saluzzo era solito a recarsi in paese per la celebrazione della Santa Messa.

Così faceva già, all’epoca, Monsignor Sebastiano Dho, seguito poi da Monsignor Diego Bona e da Monsignor Giuseppe Guerrini. Ad invitare i presuli in paese, c’era sempre lui, il compianto parroco don Luigi Destre.

Per molti anni, il 26 dicembre, si è sempre creata un’atmosfera di festa, con il coinvolgimento di tutto il paese, dei Comuni limitrofi, dei bambini. In alcuni anni si sono anche inscenate rappresentazioni della Natività, in costume, con la presenza di molte autorità territoriali.

E ieri, dopo qualche anno di stop, Monsignor Cristiano Bodo è tornato a Oncino.

Insieme a lui, il parroco don Remigio Luciano, il sindaco del paese Alfredo Fantone, il comandante della stazione dei Carabinieri di Paesana Maurizio Galmuzzi. Come un tempo, in alta Valle sono giunti anche Amministratori valligiani, come il sindaco di Sanfront e presidente dell’Unione montana del Monviso Emidio Meirone e il sindaco di Revello Daniele Mattio.

Nell’omelia, Monsignor Bodo ha voluto, ancora una volta, mettere al centro i giovani, da sempre un tema caro al vescovo, chiedendo di “lavorare per loro, mettendoli al centro, non solo a Oncino ma ovunque” e rivolgendosi ai sindaci: “lavoriamo insieme per creare delle opportunità per i nostri giovani”.

Poi, ha consegnato cinque attestati di benemerenza firmati da lui personalmente. A riceverli Emma Lombardo Abburrà, Maria Rosa Allisio, Mario Marchetti, Mario Mattio e Piero Formica, “per il generoso servizio” svolto a favore della chiesa locale e per “l’elevata sensibilità ecclesiale”.

Infine, la foto di gruppo insieme ad Amministratori e agli ex sindaci di Oncino, Claudia e Piero Abburrà. E il rinfresco, offerto dall’Amministrazione comunale, nella piazza davanti la chiesa parrocchiale.