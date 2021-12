In partenza la distribuzione del “Kit differenziata” a Mondovì

I cittadini che hanno terminato i sacchetti per la raccolta differenziata possono ritirare il proprio kit presso l’ECO-SPORTELLO in Corso Statuto n. 16 (dalla passerella di Breo). È necessario prenotare il proprio appuntamento al numero verde 800.300.524.

Per far fronte alle restrizioni Covid e permettere ai cittadini di ritirare il kit in sicurezza, la Cooperativa Proteo ha prolungato l’orario dell’Eco-sportello che, dal 3 al 31 gennaio 2022, sarà aperto tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 15,00.

Gli utenti impossibilitati a muoversi (anziani, disabili,…) possono ricevere il kit al proprio domicilio telefonando al numero verde 800.300.524 o facendolo ritirare da un altro cittadino mediante delega (da accompagnare alla fotocopia del documento di identità del delegante).

I cittadini che non hanno terminato i sacchetti o che non possono presentarsi all’eco-sportello nei giorni previsti, possono ritirare il kit nei mesi successivi dal lunedì al sabato, dalle 9,30 alle 14,30.

L’Amministrazione Comunale ricorda che i rifiuti urbani devono essere conferiti all’interno dei sacchetti forniti dalla Proteo ed esposti nei giorni stabiliti dal calendario presente al link https://comune.mondovi.cn.it/contenuti/249818/raccolta-rifiuti inoltre per la raccolta indifferenziata (RSU) è obbligatorio utilizzare il mastello chippato o i sacchetti grigi dotati di chip.

Il calendario è scaricabile in formato PDF a fondo di questo articolo