Fine anno con temperature più alte della media: la Provincia richiama gli automobilisti alla prudenza

Gli ultimi giorni del 2021 saranno probabilmente ricordati - tra le altre cose - anche per le temperature fortemente più alte della media del periodo, così come comunicato ormai da giorni da tutti gli enti di proiezione meterologica.

Festività con clima meno rigido, però, non significano festività libere da qualunque pericolo per gli automobilisti. Dopo aver constatato un'importante sequenza di incidenti stradali anche gravi con al centro sbandamenti di veicoli e uscite di strada - ovviamente non tutti, e non solo, riconducibili unicamente alle condizioni climatiche - , la Provincia ha lanciato una campagna informativa chiedendo agli automobilisti cuneesi massima prudenza: per evitare la formazione di lastre di ghiaccio, infatti, le strade di competenza dell'ente sono state trattate con sale che lavora a basse temperature, ma che rende il fondo stradale più bagnato e scivoloso del normale.

Tra gli incidenti, nei giorni vicini al Natale, 'spiccano' purtroppo la catena di scenari occorsa all'inizio della scorsa settimana nei territori di Langa e Roero, e ovviamente il tragico incidenti di Farigliano del giorno di Natale nel quale ha perso la vita Sabrina Viale, 55enne di Borgo San Dalmazzo.

Secondo le previsioni di Datameteo.com - apparse sul nostro giornale alla fine della scorsa settimana - a partire dalla giornata di domani (martedì 28 dicembre) e fino a Capodanno la provincia dovrebbe vivere un serio aumento della pressione. Arpa Piemonte segnala per oggi precipitazioni di debole intensità sui rilievi regionali e provinciali, con deboli nevicate dai 900 ai 1.400 metri d'altezza e, nella giornata di domani, deboli nevicate e vento in quota più alta, oltre a scarsa nebbia in pianura.