Scioperano i lavoratori della Conad Grande Cuneo: "Si rispetti l'orario di lavoro"

Sciopero unitario sull'intero turno di lavoro dei lavoratori di Conad Grande Cuneo. Diverse decine di lavoratori hanno presidiato l'ingresso dell'iper di via Margarita a partire dalle ore 10 di stamattina e fino alle ore 13.

Qui alcuni dei 122 dipendenti, insieme ai segretari provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno distribuito volantini per porre l'attenzione su "errata applicazione degli orari ai dipendenti inquadrati con orario part-time" che secondo fonti sindacali sarebbero la maggior parte della forza lavoro (perlopiù donne).

“Fin dall’acquisizione da Auchan ad oggi, l’azienda continua a non garantire e non rispettare la corretta applicazione delle fasce orarie di lavoro - dichiarano Ivan Infante (Filcams), Alessandro Lotti (Fisascat) e Fabio Bove (Uiltucs) - abusando delle clausole elastiche e flessibili.”



“Nonostante i ripetuti tentativi di addivenire ad una soluzione condivisa delle problematiche, - continuano i rappresentanti sindacali - siamo stati costretti a dichiarare lo sciopero e non escludiamo di proseguire con altre azioni, anche legali, nel caso in cui l’ azienda continui a negare la corretta alternanza dei tempi di vita e lavoro ai dipendenti”.

Su queste problematiche già a fine ottobre era stato proclamato lo statto di agitazione dalle tre sigle.

L'iper di via Margarita era passato dalla francese Auchan alla Conad nel luglio del 2020, con l'assorbimento di gran parte delle maestranze.