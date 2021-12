“Tracce e forme nel bosco” all’Ecomuseo Terra del Castelmagno

Si intitola “Tracce e forme nel bosco” il laboratorio didattico rivolto ai ragazzi tra i sette e gli undici anni confezionato dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno in collaborazione con Kalatà per testare la nuova piattaforma web di prenotazione “Revelia”.

Come dei piccoli detective i ragazzi saranno accompagnati in una passeggiata nel bosco per osservare e riconoscere le forme e le tracce presenti in natura e annotarle sul loro speciale taccuino. A seguire un laboratorio manuale in cui ciascuno preparerà un piccolo souvenir “naturale” da portarsi a casa come ricordo della giornata. Durante il laboratorio ci sarà anche spazio per una merenda con prodotti locali.

Le date disponibili per il laboratorio sono: mercoledì 5 gennaio 2022 (ore15.00), sabato 9 gennaio (ore 15.00) e domenica 23 gennaio (ore 15.00) presso la sede dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno (via Mistral 89, fraz. San Pietro, Monterosso Grana CN).

I laboratori sono prenotabili online seguendo le istruzioni contenute sulla pagina web https://kalata.it/revelia/ e si attiveranno al raggiungimento del numero minimi di partecipanti. Il costo dell’attività è di € 5,00 a bambino comprensivo di merenda (dolce e bevanda).

Per ulteriori informazioni:

revelia@kalata.it – 0174/330976

expa.terradelcastelmagno@gmail.com - 334 5336868 (Noemi)