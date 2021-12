Vaccinazioni pediatriche: open day a Mondovì nel giorno della Befana

Nella giornata di giovedì 6 gennaio l’Asl Cn1 prevede un Open Day per le vaccinazioni anti Covid 19 per i bambini dai 5 anni compiuti agli 11 anni, con orario 8,30/19,30 presso il centro vaccinale Valauto di Mondovì (via Torino, 77).

Le prenotazioni a numero chiuso e limitato dovranno essere effettuata sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione.





L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore. I moduli sono scaricabili dal sito www.ilpiemontetivaccina.it