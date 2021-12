Si perde a Pra ‘d Mill di Bagnolo Piemonte: trovato nella notte dai soccorsi

Si è risolta nel giro di quattro ore circa la ricerca disperso partita, nella notte, a Bagnolo Piemonte.

Intorno alle 23.30 è scattato l’allarme per un uomo, di nazionalità francese, di cui non si avevano più notizie.

L’uomo faceva parte di una comitiva di amici, quando – in località Pra ‘d Mill – si è allontanato e si è perso. I suoi compagni, non vedendolo più e non avendo più sue notizie, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto, sono giunti i Vigili del fuoco, con le squadre di Barge e Saluzzo, in nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) di Cuneo, insieme al Soccorso alpino e ai Carabinieri di Bagnolo Piemonte.

Per garantire il massimo supporto alle operazioni di ricerca, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo ha chiesto l’intervento dell’UCL di Alessandria e dei nucleo droni di Milano. L’intervento delle unità da fuori provincia non si è però reso necessario, dal momento che la persona è stata ritrovata, intorno alle 3.30. L’uomo, in stato confusionale, è stato ritrovato dai soccorritori.

Rimane ancora tutt’ora in corso la ricerca di una persona dispersa a Bernezzo.

Anche in questo caso, l’intervento si è aperto ieri sera, con l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto stanno operando il nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso) di Cuneo, la squadra Saf (speleo-alpino-fluviale) di Cuneo, le squadre di Dronero e Cuneo, il nucleo droni di Milano, le unità cinofile e i Carabinieri.

Dopo la notte, le squadre di soccorso stanno predisponendo l’attività di ricerca per la giornata odierne. L’attenzione dei soccorritori si sta concentrando sulla zona compresa tra Cervasca e Bernezzo.