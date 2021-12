A Pian Munè di Paesana la promo “Turista vacanze di Natale”

Pian Munè di Paesana lancia la promozione “Turista vacanze di Natale”.

I gestori puntano a “passare Insieme le vacanze di Natale” e hanno ideato una promozione che si divide a seconda della tipologia di fruitore.

La promo turista prevede la salita in quota per i pedoni con la seggiovia (andata e ritorno) e pranzo al rifugio in quota, alla cifra di 22 euro.

La promo skipass prevede l’acquisto di un giornaliero adulti per ricevere in omaggio un 2x1 skipass da utilizzare durante la stagione invernale nei giorni feriali.

La promozione è valida nei giorni dal 27 al 31 dicembre e dal 3 al 5 gennaio.

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè di Paesana è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio WhatsApp al numero 3286925406