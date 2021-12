Ancora insieme il gruppo Cassa di Risparmio di Asti e Caritas Piemonte e Valle d'Aosta

Anche quest’anno il Gruppo Banca di Asti ha deciso di sostenere le attività di Caritas Piemonte e Valle d’Aosta a conferma della vicinanza alle persone e ai territori in cui opera. L’importante sostegno economico elargito nel 2020 dal Gruppo Banca di Asti ha consentito alla Caritas di dar vita all’iniziativa #Ripartiamoinsieme – mettiamo in circolo la solidarietà. Un progetto ambizioso che, attraverso aiuti economici concreti, ha consentito la ripartenza di tante piccole attività imprenditoriali.



Il nuovo progetto della Caritas aiuterà le persone che hanno perso il lavoro a causa della pandemia o che continuano a trovarsi in situazioni di difficoltà. Queste persone saranno protagoniste di un vero e proprio percorso di accompagnamento e reinserimento nel modo del lavoro.



“In casi come questi, l’intervento a favore delle persone fa parte del nostro impegno di sostegno sociale per le comunità dei territori su cui operiamo” dichiara Carlo Demartini, Direttore Generale e Amministratore Delegato del Gruppo Banca di Asti.



Giorgio Galvagno, Presidente del Gruppo Banca di Asti, spiega: “E’ doveroso da parte della Banca del territorio: anche quest’anno abbiamo deciso di impegnarci con Caritas Piemonte e Valle d’Aosta per aiutare chi è in difficoltà a riavvicinarsi al mondo del lavoro”.



“Questa attenzione da parte di Cassa di Risparmio di Asti” commenta Pierluigi Dovis, Delegato Regionale della Caritas Piemonte e Valle D’Aosta, “contribuisce a testimoniare come una strategia di comunione di intenti sia uno degli elementi chiave per la cura della resilienza di persone e territori, leva per costruire nella giustizia la dignità di quanti sono gravati dalle fatiche della vita. Grazie di voler condividere un percorso così importante”.