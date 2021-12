Basta stendipanni per casa: come scegliere l'asciugatrice più adatta alle tue esigenze

Se in casa non disponi di spazi adatti come terrazzi e balconi e soprattutto durante il periodo invernale, le Asciugatrici offrono un aiuto spesso irrinunciabile. Permettono di asciugare rapidamente il bucato e avere a disposizione i capi di abbigliamento da indossare nella quotidianità, a scuola e negli impegni di lavoro. Sul mercato sono disponibili tanti modelli per cui non risulta sempre semplicissimo individuare le migliori Asciugatrici o quantomeno quelle più adatte per le tue esigenze specifiche. Vediamo nel dettaglio le principali caratteristiche da valutare in fase di acquisto e come riuscire a scoprire se le Asciugatrici in offerta siano o meno un buon affare.

Quale modello di Asciugatrice scegliere

Le Asciugatrici Bosch oppure quelle realizzate da Smeg, sono dei prodotti efficienti e affidabili che ti permettono di accedere a un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma prima di parlare di marchi è necessario conoscerne le funzionalità principali da valutare in fase di acquisto. In particolare sul mercato in questo momento esistono due tipologie di Asciugatrici principali, le Asciugatrici a condensazione e quelle a Pompa di calore. Le Asciugatrici a condensazione dispongono di una tecnologia basata sulla presenza di un condensatore che consente di trasformare l’umidità in acqua che verrà poi inviata in un contenitore che si potrà estrarre. Molto spesso questo genere di prodotto viene conosciuto in gergo anche come Asciugatrice a resistenza elettrica proprio per la presenza di questo componente. In pratica il sistema prevede che l’acqua venga generata dalla resistenza elettrica tramite il fenomeno del surriscaldamento. Si parla invece di Asciugatrici a Pompa di calore quando invece l’aria calda per asciugare i vari capi di abbigliamento che sono stati lavati in lavatrice, arriva da un compressore che di fatto sostituisce la resistenza prevista nel modello a condensazione. Il compressore è dotato di gas refrigerante e un motore che è del tutto simile a quello montato su un frigorifero o su un climatizzatore. Tra le Asciugatrici a condensazione e quelle a pompa di calore ci sono delle differenze per quanto riguarda i consumi energetici.

Le caratteristiche da tenere in considerazione

Oltre alla tecnologia con cui le Asciugatrici sono state realizzate, devi anche valutare altre caratteristiche altrettanto importanti per individuare il prodotto più adatto per le tue esigenze. Innanzitutto scegli un prodotto che sia in linea con le dimensioni di cui disponi. Generalmente le Asciugatrici hanno una larghezza e una profondità di 60 cm, mentre l’altezza è grosso modo di 85 cm nella stragrande maggioranza dei casi. Questo è importante anche perché molto spesso le Asciugatrici vengono posizionate sulla lavatrice per cui devono avere le medesime dimensioni altrimenti ci potrebbero essere delle problematiche. Da sottolineare che esistono in commercio anche Asciugatrici che hanno una larghezza più compatta pari a 45 cm (modelli slim). Come avviene per le lavatrici anche le Asciugatrici dispongono di una cosiddetta capacità di carico. La scelta sotto questo punto di vista è quanto mai suggestiva perché dipende dal numero di persone che vivono nella casa e dal quantitativo di capi di abbigliamento che solitamente sottoponi a un ciclo di lavaggio. Tieni conto che i principali costruttori del settore come Smeg e Bosch, propongono sul mercato Asciugatrici che hanno una capacità minima pari a 3,5 kg e fino a un massimo di 9 kg. Per darti un’idea di massima, se in casa vivi con una famiglia composta da quattro persone, la capacità di carico deve essere non minore ai 6 kg, invece se sei da solo puoi scegliere anche un carico minimo da 3,5 kg.

Le prestazioni energetiche

Le prestazioni energetiche di tutti gli elettrodomestici sono quanto mai importanti anche perché negli ultimi anni si è presa coscienza del problema e per legge ogni dispositivo deve prevedere un apposito documento informativo con cui scoprire la classe energetica a cui appartiene e il consumo annuale di energia elettrica. Migliore è l’elettrodomestico e più alta sarà la classe energetica con relativo risparmio per quanto riguarda le utenze. Naturalmente dietro a questa esigenza c’è anche una percezione di offrire un tuo personale contributo alla tematica dell’ecosostenibilità con prodotti che consumano di meno e tutelano maggiormente l’ambiente. La migliore classe energetica presente sul mercato è A+++, mentre quella peggiore è G. Il discorso in questo caso è molto semplice: più spendi per l’acquisto di un’Asciugatrice e più risparmierai in termini di consumo. Si tratta di un buon investimento che ti permetterà di ammortizzare il maggior quantitativo di denaro speso nel medio e lungo periodo. Naturalmente c’è anche un’ulteriore opportunità di risparmio accedendo alle Asciugatrici in offerta proposte periodicamente.

Le migliori Asciugatrici sul mercato

Sono tanti i vantaggi a cui puoi accedere acquistando delle Asciugatrici di ultima generazione, in particolare puoi asciugare più velocemente i capi di abbigliamento e soprattutto evitare di dover stirare. Una bella comodità che si fa sentire soprattutto nei mesi estivi e all’interno di appartamenti dove certamente non abbondano gli spazi necessari per asciugare il bucato con un approccio tradizionale. Parlare di migliori Asciugatrici non è corretto, piuttosto devi cercare il modello più adatto alle tue abitudini e alle tue specifiche esigenze. Come abbiamo visto devi valutare le dimensioni a tua disposizione e il quantitativo di capi di abbigliamento che solitamente inserisci in un ciclo di lavaggio. In base a queste considerazioni, puoi valutare se scegliere delle Asciugatrici slim e il carico. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e l’affidabilità nel tempo, le Asciugatrici Smeg e Bosch offrono delle garanzie importanti, a fronte di una spesa economica contenuti.