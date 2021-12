Come riconoscere una vera scarpa artigianale

Riconoscere una vera scarpa artigianale non è difficile, poiché la cura con cui viene realizzata e lavorata a mano solitamente salta subito all’occhio. Per prima cosa, una scarpa artigianale si distingue per la qualità dei materiali, e per accertarsene basta toccarla. Infatti, già al tocco si percepisce subito la morbidezza del pellame e la sua consistenza, caratteristiche che permettono di valutarne il pregio.

I pellami generalmente utilizzati per realizzare la scarpa artigianale sono accuratamente selezionati e le migliori produzioni utilizzano solo quelli di prima scelta. Per cui, eventuali difetti, se presenti, sono impercettibili e si eliminano applicando apposite creme e con la lucidatura a mano.

Altro aspetto che permette di riconoscere una vera scarpa artigianale è la simmetria. Le scarpe devono essere perfettamente simmetriche e identiche, non devono esserci differenze nell’altezza del tacco o del colore. Inoltre, è indispensabile che la scarpa che si vuole acquistare sia comoda, che calzi al meglio e che la fodera sia in pelle traspirante.

Infine bisogna controllare anche l’ancoraggio del fondo alla tomaia che, nella scarpa artigianale,generalmente è cucita. Tutti questi dettagli sono da tenere in considerazione se si è alla ricerca di una vera scarpa artigianale, proprio come quelle made in Italy, sulle quali è consigliabile investire perché oltre che essere perfette sono anche durature nel tempo.

Scarpe di qualità eccellente lavorate a mano

L’azienda Dellovo incarna alla perfezione l’antica tradizione napoletana delle calzature made in Italy. Il brand, noto per la sua serietà e professionalità, è sinonimo di elevata affidabilità e produce scarpe italiane uomo artigianali lavorate a mano e usando materiali di prima qualità.

L’uomo che desidera indossare scarpe di alta qualità può scegliere fra una vasta gamma di modelli per soddisfare qualsiasi esigenza. Della collezione del brand fanno parte anche le scarpe Oxford allacciate, che coniugano alla perfezione comodità e design.

Qualità e artigianalità made in Italy sono inconfondibili

Curate nei minimi dettagli, le scarpe artigianali sono inconfondibili per come sono realizzate e lavorate. Per la loro creazione vengono infatti impiegati materiali selezionati e vengono create a mano e con passione dai migliori maestri artigiani.

Eleganti e comode, assicurano un’ottima vestibilità e uno stile ricercato e sono la scelta migliore per chi desidera esaltare i propri capi con accessori unici e inconfondibili.

All’interno le scarpe artigianali sono riconoscibili dalla fodera in pelle traspirante che assicura massimo comfort per il piede.

Indicate per assecondare qualsiasi esigenza quotidiana, le scarpe artigianali sono perfette da indossare per tutte le occasioni di lavoro, per trascorrere una serata informale in compagnia, per eventi importanti o per il tempo libero a seconda dei modelli che si scelgono e dei look a cui vengono abbinati.

Le scarpe artigianali sono un classico senza tempo, riconoscibili per il design, la lavorazione e le materie prime di alta qualità impiagate nella produzione che valorizzano lo stile della persona che le indossa.