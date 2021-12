Fly Food Concept Catering, una nuova filosofia per il catering di qualità a Torino

Fly Food Concept Catering nasce 15 anni fa dalla passione per il territorio piemontese e soprattutto per il buon cibo sano e genuino, inteso non solo come nutrimento per il corpo, ma anche come occasione di condivisione di valori e coinvolgimento delle persone in esperienze emozionanti e memorabili.

La creatività e l’incessante ricerca di idee sempre più innovative ed entusiasmanti consentono di realizzare dei momenti veramente esclusivi, che stupiscono la mente e il palato di tutti i clienti che si affidano a Fly Food Concept Catering.

I 70 collaboratori che costituiscono il cuore di questa azienda sono per la maggior parte giovani, la cui flessibilità e affidabilità viene ripagata con correttezza, trasparenza e un concreto sostegno per il proprio sviluppo personale e professionale, offrendo percorsi di formazione sia internamente sia con il supporto di importanti partner. La presenza di persone così impegnate e interessate a migliorare costantemente, ha permesso all’azienda di crescere anno dopo anno e oggi può contare su ben tre sed per servizi di catering a Torino, nelle Langhe e a Milano, per essere sempre vicina alle esigenze deipropri clienti.

La cura nella preparazione dei piatti e nella selezione delle migliori materie prime, perché siano sempre nutrizionalmente equilibrati e tengano conto di eventuali intolleranze alimentari, vuole essere un modo per soddisfare i gusti di tutti gli ospiti e rendere piacevole ogni istante di un evento.

Inoltre, la costante attenzione perla sostenibilità ambientale è diventata imprescindibile in ogni occasione conviviale ed è quindi fondamentale adottare regolarmente soluzioni ecocompatibili e rispettose della natura e dei cicli stagionali, così come essere socialmente responsabili e cercare di combattere lo spreco alimentare, collaborando con associazioni ed enti che si occupano di ridistribuire il surplus alimentare alle persone più in difficoltà.

In tutti i servizi food and beverage viene garantita la massima sicurezza con misure igieniche stringenti nella fase di preparazione dei cibi, nell’accoglienza e durante il servizio agli ospiti attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione usa e getta, misure di distanziamento e distribuzione di disinfettanti ovunque sia necessario.

Scegliendo le proposte di Fly Food per piccoli e grandi eventi privati, pubblici o aziendali, i clienti troveranno sempre la soluzione più adatta alle loro esigenze, per stupire i propri ospiti e coinvolgerli in atmosfere esclusive ed emozionanti.

Per offrire un servizio di qualità alle aziende durante gli eventi digitali è nato l’ innovativo Fly Home Edition: un box che può essere ordinato e recapitato presso i propri collaboratori in tutta Italia con diversi gustosi menu nel totale rispetto degli stili alimentari e delle eventuali intolleranze.

Se invece si preferisce offrire un break durante un evento aziendale, l’offerta Fly Break è l’ideale per una pausa sfiziosa, ma salutare ed energetica che spezzi la giornata lavorativa e ridia la carica senza appesantire.

Per qualcosa di più importante, ma informale, flessibile e dinamico il Fly Buffet rende il pasto in piedi o comodamente seduti al tavolo piacevole e funzionale.

I Fly Aperitivi sono un vero e proprio momento di convivialità prima di una cena o a fine giornata e possono andare dal cocktail di benvenuto che precede un avvenimento importante fino a un vero prolungamento del pasto serale.

Per le occasioni più esclusive, personalizzate e sorprendentemente coreografiche, il Fly Placée è semplicemente perfetto. Si può scegliere tra un informale social dinner studiato per favorire i momenti d’incontro, tra gustose portate e un servizio impeccabile, e un Gala Dinner, più formale e istituzionale, un momento glamour ed emozionante allo stesso tempo.

Fly Food ha creato anche una divisione Business Unit Company Restaurant che si occupa di ristorazione presso medie e grandi aziende, allo scopo di fornire pasti per mense aziendali personalizzati, equilibrati dal punto di vista calorico e nutrizionale, e salubri nella scelta degli ingredienti e delle materie prime. Attualmente il Fifth Floor, il ristorante aziendale di Boston Consulting Group Italia della sede di Milano, viene gestito con questo servizio, con grande soddisfazione del cliente e dei suoi dipendenti.

Infine il Fly Wedding rappresenta il vero fiore all’occhiello di Fly Food Concept Catering, dove con creatività, coinvolgimento ed emozione si possono regalare momenti davvero unici e indimenticabili. Il giorno del matrimonio viene curato in ogni minimo dettaglio, cercando di appagare i desideri degli sposi e seguendo le indicazioni dei wedding planner, perché ogni volta si crei qualcosa di assolutamente nuovo e non convenzionale, che soddisfi i sensi e nutra l’anima nel profondo.

Fly Food Concept Catering è sempre pronto ad accogliere le richieste dei propri clienti, anche le più innovative e originali, per trasformarle in occasioni speciali e straordinarie.