Investimenti finanziari: come fare trading online oggi evitando le truffe

Il trading online coinvolge una fetta sempre più importante di appassionati del settore e, per tale motivo, occorre sapersi orientare onde evitare di perdere il proprio capitale: innanzitutto bisogna essere a conoscenza del fatto che si tratta di un evento che può accadere ugualmente. Ma la differenza è nell'affidarsi solo a broker certificati che possano minimizzare quanto più possibile eventuali rischi.

Infatti, prima di iniziare ad operare sui mercati finanziari è importante prestare attenzione ad alcuni aspetti che vanno ad inficiare sulla possibilità di ottenere un buon rendimento. Uno di questi è proprio la scelta della piattaforma di trading che dovrà essere certificata e autorizzata dagli organi di competenza. Per individuare la migliore è possibile rivolgersi a portali specializzati come, ad esempio, tradingonline.wiki che offre approfondimenti, guide e recensioni per aiutare l’utente a restare sempre aggiornato sul mondo del trading online.

La professionalità del broker

Consob e Cysec autorizzano quindi i broker a fungere da intermediari fra i trader e i mercati di tutto il mondo, ma ne completano un profilo etico che comunque deve avere solide basi: questa figura, di solito, non fa mai promesse irrealizzabili di guadagni da capogiro. Anzi, mette correttamente al corrente gli utenti che ogni investimento può avere i suoi pro così come i suoi contro, individuando quelli che possono avere un potenziale maggiore rispetto al trend del mercato. In tal senso, anzi, sarà sua cura fornire puntuali segnali di trading, che sono analisi tecniche stilate da esperti che sono utilissime per orientare sia i neofiti che gli investitori più navigati che non trovano il tempo di fare le dovute verifiche.

Infine, il broker più attendibile è anche quello che non richiede commissioni fisse e guadagna solo ed esclusivamente su spread relativamente bassi: si tratta, in sostanza, della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un asset specifico. Non solo, ma se l'investitore decide di ritirare il proprio capitale in qualsiasi momento può farlo senza alcun impedimento. Concludono il profilo della piattaforma migliore per il trading depositi minimi ragionevoli e fruibilità massima, magari anche attraverso app per dispositivi mobili.

Opzioni e strumenti irrinunciabili

Una delle prime cose che l'aspirante trader dovrebbe incontrare in fase di registrazione è di sicuro un buon corso introduttivo agli investimenti più in voga: il materiale didattico proposto sarà di facile comprensione, propedeutico alla pratica e, soprattutto, gratuito. Possono anche comparire liste di testi consigliati, ma dovranno essere oggetto di attenta selezione, specie se costosi.

Alla teoria, come sempre, segue l'immancabile pratica e poter sfruttare di un conto virtuale è un passo decisivo in tal senso: libera innanzitutto dai timori legati alla perdita del capitale ma permette anche di simulare alla perfezione gli investimenti reali. Non si impiega, infatti, denaro vero e non vi sono limiti di tempo. Ma è pur vero che gli esperti suggeriscono di tentare l'apertura di posizioni reali non appena si acquisisca la necessaria padronanza, così da poter entrare nel vivo del trading quanto prima, magari anche con capitali minimi.

In aiuto dei più indecisi viene ad esempio il copy trading, altra valida alternativa che si pone un po' a metà tra la teoria e la pratica: chi investe non deve fare altro che impostare il proprio account in modo che ricopi, nel senso letterale del termine, le mosse dei popular investors proposti dal broker, diversificandole il più possibile. Osservandoli, il neofita può imparare ma anche concedersi qualche possibilità in più di successo.

Faranno la differenza ed eviteranno di incorrere in errori anche gravi la presenza di lingua italiana sulla piattaforma, l'opportunità di interfacciarsi con un esperto anche con il canale telefonico e la fruibilità stessa del sito dove si fa trading online.