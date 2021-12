Investimenti online: ecco gli asset da monitorare per fare trading oggi

Fare trading online è sicuramente la maniera più semplice e conveniente per investire e questa logica è alla base del grandissimo successo riscosso negli ultimi anni dai migliori broker del settore. Le possibilità di realizzare degli utili, e quindi degli investimenti produttivi, passano però sempre dalla scelta degli asset, da monitorare con grande attenzione. In questo periodo i traders di tutto il mondo si chiedono infatti quali potranno essere gli ambiti d'investimento maggiormente interessanti del 2022.

La scelta degli asset rappresenta una decisione importante, per chi è alle prime armi nel mondo degli investimenti online ma anche per i traders esperti, i quali spesso decidono di cambiare ambito in base all'andamento macroeconomico del momento. Su questa scelta oggi pesano in modo determinante i timori e le logiche innescate dalla pandemia, l'andamento dell'inflazione che sta interessando USA ed Europa e la ricerca di nuovi importanti asset emergenti.

Per decidere come orientare un investimento, riveste sempre un ruolo molto importante l'informazione, così come prima ancora per chi inizia ad investire è fondamentale scegliere bene una piattaforma dei migliori broker per investimenti online. Per trovare l’intermediario migliore a cui affidarsi può essere utile rivolgersi a portali di riferimento come TradingOnline.Top, punto di riferimento per chi desidera iniziare a fare trading onlinein modo autonomo, individuando le migliori strategie di investimento.

Investire in Criptovalute

E' innegabile che le criptovalute siano uno degli asset più interessanti del momento. Tanti colossi di fama mondiale lo stanno facendo, solo per fare degli esempi è possibile menzionare Facebook, Instagram e Adidas. Oggi esistono molti motivi per supporre che l'utilizzo delle criptovalute, così come il loro riconoscimento, siano destinati a crescere nei prossimi anni. Le criptovalute sono per loro natura contraddistinte inoltre da una elevata volatilità.

Questo significa che possono essere protagoniste di incrementi e di perdite di valore davvero molto significativo nel giro di pochissimo tempo. Come è facile intuire questo può rappresentare un elemento di grande importanza per gli investitori, risultando anche talvolta molto allettante, ma al tempo stesso presuppone anche un grado di rischio più elevato rispetto ad altri asset. Al momento tra le criptovalute più note e frequentemente oggetto di compravendite vi sono ad esempio:

Bitcoin.





Ethereum.





Solana.





Cardano.





Binance Coin.





Tron.





Bitcoin Cash.

Alcune di queste criptovalute, in primis il celebre Bitcoin e l'affidabile Ethereum, secondo alcuni analisti potrebbero anche beneficiare in modo positivo dell'inflazione, in quanto potrebbero in parte essere assimilati a dei beni di rifugio. In generale è utile valutare il possibile rendimento del mondo crypto, senza mai trascurarne però i rischi ed utilizzando degli strumenti a tutela degli investimenti, come ad esempio uno stop loss.

Investire in azioni ed ETF

Un'alternativa decisamente più stabile e in un certo senso anche più semplice da gestire è poi quella offerta dal mercato azionario. Oggi questo rappresenta un asset molto interessante perché la situazione attuale, secondo molti investitori, permette di individuare dei settori che possono trarre giovamento dalle congiunture economiche del momento. Ne sono un classico esempio i titoli farmaceutici, cresciuti molto durante la pandemia, o i petroliferi che si sono rafforzati grazie alla cosiddetta "crisi energetica".

Anche le azioni devono essere sempre gestite con molta cautela ma offrono sicuramente una maggiore stabilità, rispetto alle criptovalute. Questo è particolarmente vero nel caso in cui un investitore decidesse di rivolgere la propria attenzione ai colossi del settore, come ad esempio Amazon ed Apple. In alternativa, per chi cerca una stabilità ancora più evidente o non sa quale titolo scegliere in concreto, è possibile utilizzare gli ETF.

Quest'ultimi sono degli indici, anch'essi quotati in borsa, contenenti un insieme di titoli appartenenti solitamente tutti ad uno stesso ambito. Gli ETF si contraddistinguono solitamente per una notevole stabilità, unita alla capacità di realizzare comunque degli utili interessanti, soprattutto nel medio e nel lungo termine. Il rendimento di questo asset viene infatti solitamente valutato di anno in anno.