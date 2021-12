L'Azienda Gardesa porte blindate festeggia il primo anno di attività

Il 30 Dicembre si festeggia Il 1° compleanno dell’acquisizione di Gardesa porte blindate da parte della Bertolotto S.p.A., azienda nata nel 1987 che ha vissuto in questi oltre trent’anni una crescita costante fino a inserirsi tra i leader del settore con i suoi 40mila mq di stabilimenti Bertolotto dove si producono 200mila porte all’anno per una gamma di oltre 38mila modelli. Questa acquisizione ha permesso alla Bertolotto porte di crescere e consolidare la sua posizione di rilievo nel mercato delle porte sia nazionale che internazionale, completando l’offerta dei propri prodotti con una gamma dedicata alle porte di ingresso e di sicurezza. Grazie a un costante impegno e grandi investimenti si è riusciti a far convergere le diverse competenze delle due realtà verso un unico e comune obiettivo, la continua ricerca di qualità e crescita.

Gardesa, storica azienda magiostrina produttrice di porte blindate, si è rivestita di nuovo, partendo dall’aspetto con la nuova insegna che ha ripreso il payoff ‘’Gli specialisti della Sicurezza’’ che negli anni 80’ aveva garantito il successo.

“L’aria di rinnovamento si respira in tutta l’azienda – dichiara Claudio Bertolotto, A.U. di Gardesa – grazie ai cospicui investimenti che hanno permesso di ammodernare le infrastrutture di tutti gli stabilimenti, gli interventi che abbiamo realizzato nel giro di un solo anno comprendono un nuovo impianto totalmente automatizzato per la produzione della porta blindata, un nuovo impianto di verniciatura, un completo restyling del sito produttivo ed automezzi personalizzati per le consegne.”

L’azienda, nonostante questi ultimi mesi di grande difficoltà nel reperimento delle materie prime, non ne è mai rimasta a corto e si è impegnata, con ottimi risultati, a rispettare sempre i tempi di consegna degli ordini, senza disattendere l’aspettativa di qualità e affidabilità dei clienti.

Tutto questo ha permesso a Gardesa di riconquistare le quote di mercato che negli anni erano andate scemando, prevedendo la chiusura per il 2021 con un fatturato pari a + 40% grazie alla rinnovata fiducia del mercato nel marchio Gardesa.

Questo è stato solo il primo anno di grandi rinnovamenti, per il 2022 sono previsti nuovi importanti investimenti non solo volti a ottimizzare e implementare la produzione, ma anche allo sviluppo di nuovi servizi per prodotti. Per fare alcuni esempi è prevista l’introduzione di nuove gamme di prodotti con un innovativo design e porte certificate al fuoco. Verrà implementato anche un nuovo reparto logistico per le porte blindate e le porte da interni da dove partiranno le consegne dei prodotti per tutta l’Italia.

La crescita aziendale è trasversale ad ogni settore, infatti anche a livello occupazionale è stata notevole, passando da 50 a 65 dipendenti in pochissimo tempo, numeri che sono destinati a crescere ulteriormente nel 2022 vista la necessita di inserire, in un ambiente completamente rinnovato e dinamico, nuovo personale per implementare i reparti di produzione e gli uffici sia tecnici che commerciali, offrendo ottime prospettive di crescita e gratificazione per candidati sia junior che senior.