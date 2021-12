A Paesana una mostra su “I paesaggi dell’anima” di Matteo Olivero

Nella prossima ricorrenza del novantesimo anno dalla morte di Matteo Olivero (avvenuta presso l’Ospedale di Saluzzo il 28 aprile 1932), il Comune di Paesana ha promosso, in collaborazione con l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, la Città di Saluzzo e la Pinacoteca Matteo Olivero, una mostra fotografica che testimonia e in parte riscopre l’attività del pittore in valle Po nel contesto dell’intensa produzione da lui realizzata in trent’anni di attività.

I ripetuti e lunghi soggiorni a Paesana di Olivero, sempre accompagnato dalla madre Lucia Rosano, erano stati sollecitati dal mecenatismo e dall’amicizia di Luigi Burgo, il fondatore delle omonime cartiere, che nella frazione delle Calcinere aveva progettato e fatto costruire la centrale elettrica per alimentare i suoi stabilimenti in espansione nella non lontana Verzuolo.

L’inizio dell’intesa tra l’ingegner Burgo e il pittore si colloca dal 1923 al 1926, con la produzione sia di vedute della valle Po intorno alla centrale stessa sia di un capolavoro come L’attesa e di numerosi studi d’ambiente.

Nei disperati ultimi due anni della sua esistenza, Olivero tornò a poter contare sull’appoggio dell’ingegner Luigi Burgo, che addirittura gli offrì riparo dopo la perdita della madre.

Il Po a Calcinere, dipinto ritrovato sul cavalletto nello studio che l’amico gli aveva fatto allestire presso di sé, interpretava per l’ultima volta il fascino della montagna tanto amata. In questa occasione, la comunità di Paesana si sente più che mai partecipe dell’Unione dei Comuni del Monviso per la condivisione, tra molte preziose risorse, del retaggio di un geniale artista avvezzo a percorrere soprattutto con lo sguardo le valli dove aveva vissuto stagioni serene della sua piena maturità.

Una brochure illustrerà e collegherà tra loro le ambientazioni e i dipinti di Matteo Olivero in valle Po, al fine di offrire, con una cartografia aggiornata, l’indicazione dei luoghi da cui erano state riprese le vedute. Il prossimo obiettivo è quello di ricostruire per intero, in collaborazione con le altre valli, quei Percorsi Oliveriani che si stanno profilando come una rete di interesse culturale e ambientale. Diventerà così possibile recarsi ad osservare, dal punto esatto in cui Olivero si era collocato per studiare en plein air, i più bei paesaggi: dalla valle Po alla val Varaita, dalla val Maira alla val Grana fino a Saluzzo e alla stessa città di Cuneo.

L’esposizione è stata inaugurata ieri, giorno di Santo Stefano.

Orario di apertura al pubblico dalle ore 15 alle ore 18.30 (per tutto il periodo dell’esposizione), nella sala incontri di via Roma. Rimangono in vigore tutte le norme previste dalla normativa Regionale e Nazionale per i luoghi pubblici, l’accesso alla Mostra è consentito indossando le mascherine protettive, il rispetto del distanziamento e il possesso del green pass.

Ringraziamenti

La disponibilità e la sensibilità culturale del Comune di Saluzzo e del sindaco Mauro Calderoni, custodi della maggior collezione di opere nella Pinacoteca Matteo Olivero hanno agevolato la raccolta di molte immagini adatte ad illustrare il percorso oliveriano in val Po e ne hanno consentito la riproduzione.

Il professor Marco Piccat, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ha creduto nel progetto della nostra Comunità e l’ha concretamente sostenuto con un contributo donato dalla Fondazione.

L’Accademia Albertina di Torino, capofila degli studi su Matteo Olivero, con il Comitato scientifico intitolato all’artista e coordinato dal professor Antonio Musiari, ha provveduto a verificare i dati sulla base delle ricerche in corso entro uno scambio di conoscenze che si apre a imminenti mostre e pubblicazioni.

Ai numerosi ricercatori e appassionati del territorio che hanno generosamente prestato fotografie e competenze va una gratitudine ancor più sentita in quanto espressa con uguale intensità verso tutti.