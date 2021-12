Dopo la terza media? Io vado in AFP! Voglio diventare un acconciatore

Una qualifica triennale in un settore che non conosce crisi, un vero trendy job, che ti dà concrete opportunità di lavoro, anche come libero professionista. Per maggiori informazioni clicca qui.

Si parla di “liceo della bellezza”, si possono sperimentare in laboratori bellissimi tutte le tecniche necessarie a diventare ottimi professionisti: accoglienza del cliente, tecniche di corretta diagnosi cute e capelli, tecniche di detersione e massaggio cutaneo, varietà di pieghe, tecniche di colorazione, permanente e tecniche di taglio sia maschili sia femminili.





Prenota la tua visita al numero 0171-693760





I corsi sono erogati con il sistema duale che, nel primo anno, prevede l'esperimento dell'Impresa simulata, attraverso un contesto lavorativo animato dagli allievi, della durata di 400 ore a cui fa seguito nel secondo e nel terzo anno un periodo di tirocinio presso aziende del settore. Proprio la collaborazione continua tra AFP e mondo delle imprese è il nostro punto di forza e costituisce la base dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nei nostri percorsi è inoltre prevista la presenza di un Tutor, che segue, aiuta e motiva i nostri ragazzi, portando avanti un dialogo continuo con le famiglie.

Per gli operatori del settore, arrivare dall’AFP è un ottimo biglietto da visita!

La nostra sede è molto accogliente e ben organizzata e avrai a disposizione personale motivato, qualificato e molto disponibile.





Per maggiori informazioni clicca qui.





Prenota la tua visita al numero 0171-693760