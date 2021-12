Trekking e mare in barca a vela

Da anni ormai la Grecia e le splendide piccole isole del Mar Egeo sono tra le mete più desiderate e apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo. Nonostante siano moltissimi gli hotel di lusso presenti a Mykonos, Santorini, Paros e Naxos, di gran moda, soprattutto tra i giovani, è girovagare tra le isole con delle crociere in barca a vela e, magari, abbinare la vita in barca a una fitta attività di trekking in Grecia, in quanto il territorio montuoso delle isole egee è l'ideale per fare delle lunghe e allenanti passeggiate immersi nello splendido contesto del Mediterraneo. Oltre infatti al terreno, che facilmente si presta al trekking, a rendere del tutto unica quest'esperienza sarà di fatto l'esclusivo contesto delle isole Cicladi e del Dodecaneso, capace di regalare tra momenti dedicati alla navigazione e rinfrescanti bagni in mare, scorci incredibili, arricchiti dalla presenza di città storiche, piccoli villaggi arroccati e la luce ei colori di questo splendido angolo di mondo.

Uno dei principali vantaggi delle vacanze in barca a vela e trekking è il costo, spesso proibitivo nelle isole più esclusive dell'Egeo. A differenza infatti della classica vacanza in hotel, questa permette di vivere in maniera diversa e sicuramente più intensa il mare, unendo in maniera armoniosa e mai forzata la parte trekking e mare, che possono essere, oltre che sportive, anche di relax, in quanto ogni isola della Grecia presenta piccole spiagge che è possibile definire come veri e propri angoli di paradiso.

Generalmente, la barca con cui intraprendere il viaggio viene scelta in base al numero di partecipanti, che di solito si aggirano intorno alle 6 o 8 persone. In questo caso è possibile scegliere due soluzioni distinte: barche da 6 - 8 posti o, in alternativa, catamarani da 10 persone per una comodità maggiore con costi più alti.

Nonostante è possibile affermare che un viaggio del genere risulta sicuramente meno dispendioso, soprattutto se si è in più partecipanti, non è verosimile fare una stima precisa del costo a persone, in quanto dipende molto dalla stagione. Detto questo, in modo approssimativo, si può fare una stima media dai 900 euro ai 1600 euro per questo tipo di vacanza in barca a vela all inclusive.

Come riportato su Avelaingrecia , una vacanza in barca a vela Grecia con il trekking mare è da programmare nella maniera più attenta possibile, in quanto ogni isola dell'Egeo presenta differenti caratteristiche. Di solito, gli appassionati di trekking evitano le mete più comuni e più turistiche come Mykonos e Santorini, a si concentrano su isole come Amorgos o Sifnos dove è possibile svolgere l'attività sportiva in tranquillità, nella splendida cornice che solo la nazione ellenica sa offrire. Il giro quindi va dal Dodecaneso alla Cicladi passando per il Peloponneso, regno di Poseidone e sede della famosissima guerra omonima tra le principali potenze dell'antica Grecia: Atene e Sparta.

Il periodo migliore dell'anno per intraprendere questo viaggio è senza dubbio l'autunno, più precisamente tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. A cavallo tra questi due mesi infatti, il clima è ancora più che piacevole, il mare è caldo e i prezzi sono decisamente più contenuti che in alta stagione.

A questo punto della lettura, ci si starà forse interrogando sulle modalità di funzionamento di questo viaggio. In primo luogo, risulta necessario specificare che, nel caso non ci fosse un passeggero con la patente nautica, è obbligatorio avere uno skipper in grado di portare la barca per i mari della Grecia. Un ulteriore prezioso contributo può essere dato invece da una guida alpina, capace di indicare i migliori percorsi di trekking e rendere l'esperienza mari e monti più interessante che mai.

Se infatti mezza giornata verrà trascorsa tra le onde per raggiungere nuove destinazioni, l'altra metà sarà sicuramente destinata all'attività di trekking, che può essere equamente suddivisa in passeggiate sportive, visite a città storiche e antiche rovine della civiltà greca e, perché no, lunghe camminate in spiaggia intervallate da pranzi a base di pesce e bagno rinfrescanti nelle acque cristalline dell'Egeo.

Il viaggio inizia con l'arrivo, tramite areo o traghetto, nella città più vicina a quella da cui si salperà. A questo punto, dopo aver raggiunto il porto, è consigliabile fare un piccolo briefing con lo skipper, così da permettere a tutti di conoscerlo e di comprendere ogni dettaglio e ogni esigenza di viaggio. Da qui inizia la vera e propria vacanza barca a vela e trekking Grecia, che seguirà il programma precedentemente stabilito. Oltre alle passeggiate e alla navigazione, sarà possibile visitare alcune delle isole e delle località più caratteristiche del Mar Egeo, trascorrere alcune notti in baie selvagge o nei pressi di isole disabitate e, ovviamente, modificare il programma in base a nuove esigenze. Le attività di trekking previste si svolgeranno durante il giorno e sono, nella maggior parte dei casi, condivise. Ciononostante, è comunque possibile, per chi vuole, staccarsi dal gruppo e passare una giornata in altro modo. La crociera terminerà con il rientro al porto stabilito nel programma e con l'imbarco su un volo e su una nave diretta verso casa.

Ovviamente, una vacanza di questo genere presenta molte e notevoli differenze rispetto a una classica vacanza in albergo. Tra questi, il principale è proprio la maniera di vivere la vacanza, che dovrà essere obbligatoriamente condivisa con amici e parenti. In tal senso, è possibile suddividere gli spazi a bordo in 2 principali parti: la sottocoperta e il ponte. La prima comprende tutti gli spazi comuni, come la cucina, ripostigli per gli alimenti, tavoli e divanetti e anche gli spazi privati, cuccette da 2 o 3 posti letto comprensive di un piccolo bagno.

Il ponte è invece il fulcro della barca perché comprende la poppa, la prua e un ulteriore zona comfort. Proprio qui è dove si passeranno momenti di grande convivialità durante la navigazione.

In caso di mare agitato, potrebbe risultare opportuno indossare alcuni elementi protettivi come imbracature, giubbotti salvagente e cerate.

Al fine di passare una buona vacanza, fondamentale sarà l'affiatamento tra i partecipanti, in quanto ci troverà per diversi giorni a dover convivere in spazi molto ristretti. Necessari quindi spirito di adattamento e tolleranza, in quanto senza questi sarà davvero difficile andare d'accordo con tutti.

Ora che si è conoscenza di ogni segreto riguardo i viaggi in barca a vela e trekking nelle splendide isole della Grecia, non resta che organizzarsi quanto prima e intraprendere questa stupenda avventura tra mari e monti.