Volley A2/M: derby Mondovì-Cuneo 0-3, la sportività di Boscaini: "Ha vinto la squadra che ha giocato meglio" (VIDEO)

La Bam Acqua San Bernardo Cuneo ieri sera ha superato in trasferta il Vbc Synergy Mondovì per 0-3. Derby acceso e ben giocato da entrambe le formazioni, davanti una bella cornice di pubblico. Alla fine il successo è andato ai ragazzi di Serniotti, che hanno fatto valere la loro indiscussa superiorità tecnica.

Tanto impegno, ma classifica ancora ferma, invece, per i Galletti di Denora, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni dello schiacciatore Giuseppe Boscaini, che con sportività ha riconosciuto i meriti degli avversari: