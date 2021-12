In valle Po si cerca Kiran, Amstaff smarrito il giorno di Santo Stefano

Informiamo i nostri lettori che in Valle Po si cerca Kiran, cane di razza Amstaff smarrito domenica 26 dicembre durante una passeggiata in montagna presso il rifugio Alpetto di Oncino, in valle Po.



Il cane, di taglia medio grande, è di colore grigio, con zampe e petto di colore bianco, occhi marroni e una macchia bianca sul muso. Indossa una pettorina di colore nero riportante le scritte "security best friend" ed un guinzaglio.



Per chi lo avvistasse contattare subito i numeri 3505858066 o 0175276013.