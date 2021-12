Per Natale due nuove smart tv alla scuola primaria di Rifreddo

Bella sorpresa per gli alunni delle scuole elementari rifreddesi. Infatti sotto l'albero gli stessi hanno trovato due smart tv nuove di zecca. Regalo effettuato grazie ad un'iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) e che è stato consegnato direttamente dal primo cittadino Cesare Cavallo.



Le due smart sono state acquistate con le offerte raccolte dal ccr durante gli eventi e le attività svolte in questi ultimi due anni (camminata verde durante la festa dell’albero, consegna dei calendari, Castagnata autunnale, ecc.).



Questi ultimi due schermi interattivi andranno a completare il progetto dì innovazione tecnologica intrapreso dall’istituto scolastico, in collaborazione con il comune, in modo da dotare ogni aula dì uno schermo che permetta ai bambini dì svolgere al meglio l’attività didattica in modo efficiente, tecnologico e interattivo. Infatti nella scuola dell’infanzia entrambe le sezione saranno dotate in questo modo dì una schermo dì ultima generazione, così come tutte le classi della scuola elementare che possiedono, oltre alle singole Lim nella aule, anche uno schemo comune a tutte nella ludoteca della scuola.



“Ci fa piacere - riporta il vicesindaco Elia Giordanino - come amministrazione sostenere con la scuola un progetto dì progresso tecnologico della didattica e fatto ancora piú importante è che l’aiuto sia partito dagli amministratori junior del ccr, che hanno deciso in accordo con i plessi rifreddesi, dì donare ad entrambe le scuole una schermo interattivo per la didattica: risulta sempre più importante permettere un insegnamento Tecnologico e interattivo, in modo da permettere agli insegnati e ai bambini dì poter sperimentare metodi nuovi, efficienti e 4.0”.



Il ccr comunque anche per il prossimo anno provvederà nelle settimane successive a distribuire i calendari 2022 a tutti i rifreddesi e posizionerà delle piccole scatole dì raccolta fondi per le scuole, con la voglia e la tenacia di poter ogni anno migliorare i plessi scolastici dì Rifreddo.