Squardi alt(r)i sulla Valle Stura: è Paola Zenoni la vincitrice

“Andata e ritorno. Flussi transfrontalieri sulle Alpi Sud-Occidentali” è il titolo della tesi di laurea magistrale in Antropologia dei beni culturali scritta dalla dott.ssa Paola Zenoni vincitrice della prima edizione del bando “Sguardi altri sulla Valle Stura”.



La cerimonia di consegna del premio, quantificato in 800 euro, e la presentazione del lavoro avverranno domenica 2 gennaio 2022 alle ore 17.30 presso la sede dell’Ecomuseo della Pastorizia a Pontebernardo, nell’ambito delle iniziative della “Festa dou Tarluc”.



Il progetto, promosso dal servizio turistico culturale dell’Unione Montana Valle Stura con il patrocinio del Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell’Università degli Studi di Torino, è stato istituito nella primavera del 2020 con le seguenti finalità:

-valorizzare le attività di studio e di ricerca etnoantropologica condotte da giovani laureandi del Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell’Università degli Studi di Torino;

-promuovere la conoscenza del territorio della Valle Stura e in particolare dei suoi aspetti storico-culturali;

-stimolare riflessioni e “sguardi altri” intorno alle dinamiche di trasformazione delle società e delle culture montane della Valle Stura.



Il lavoro di ricerca di Paola Zenoni, coordinato da Laura Bonato, docente di Antropologia culturale e Antropologia dei beni culturali presso l’Università degli Studi di Torino, propone lo studio dei flussi transfrontalieri che da secoli connotano la Valle Stura sviluppandosi in 4 capitoli: il primo consiste in una lettura del contesto della Valle alla luce del tema e delle pratiche di mobilità; il secondo è dedicato a un'analisi storica della transumanza e pastorizia con un focus finale sull'Ecomuseo; il terzo e il quarto sviluppano i temi della mobilità e della pastorizia (e più in generale della vita oggi in valle) a partire da un confronto intergenerazionale. L'Appendice arricchisce il lavoro con interviste e la catalogazione di alcuni oggetti dell'Ecomuseo.



Alla cerimonia di premiazione del premio interverrà Adriano Favole, docente di Antropologia Culturale dell’Università degli studi di Torino, membro della commissione giudicatrice.



La premiazione seguirà la conferenza, in programma alle 16.30 presso le sale dell’Ecomuseo della pastorizia, "La lingua e la storia non conoscono confini. Dialogo sul confine e la lingua occitana": incontro tra il linguista e dialettologo Tullio Telmon e Stefano Martini. Modera Rosella Pellerino.



Info e prenotazioni a: 0171 955555 o ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it.