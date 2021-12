2000kmdalnordalsud: continua il viaggio a cavallo in Toscana di Anna Maria Bosshard

E il 23 dicembre sono stati 57 i giorni a cavallo per Anna Maria Bosshard nel suo viaggio da Nord a Sud, 2000 km di natura per raggiungere Butera, in provincia di Caltanissetta, dove lei ed il compagno inizieranno una nuova vita.

Ritroviamo la nostra amazzone in Toscana, precisamente a Castiglione d’Orcia, Campiglia d’Orcia e presso la splendida località Bagni di San Filippo, di cui Anna Maria ha postato un bel video sul suo profilo Instagram.

Siamo in provincia di Siena, nel Comune di Castiglione d’Orcia, alle pendici del Monte Amiata.

In questi ultimi giorni Anna Maria ha dovuto fare i conti con il freddo, il vento gelido delle pianure e delle zona collinari, ma ha apprezzato molto l’ospitalità toscana nei vari maneggi dove lei, i cavalli ed il fedele cane hanno trovato riparo, ristoro e tanta energia per ripartire, ogni giorno, verso nuove avventure.

Un passo per volta, e si arriverà alla meta!

Per seguire l’impresa di Anna Maria: https://www.dalnordalsud.com