Asl Cn1, va in pensione il dottor Ferreri, direttore del distretto sud est Mondovì-Ceva

Dal 1° gennaio 2022 non sarà più in servizio il dottor Enrico Ferreri, direttore del distretto sud-est (Mondovì-Ceva) dell'Asl Cn1.

L'ultimo anno lo ha passato in prima linea nella campagna vaccinale, seguendo in prima persona le giornate vaccinali per gli over80 dei comuni più lontani dai centri ospedalieri, come Alto e Caprauna, ma anche a Garessio, Ormea e Carrù.

Dal 1° aprile prossimo sarà ufficialmente in pensione, ma di sicuro non si fermerà. Ferreri, infatti, che da sempre è impegnato in campagne di solidarietà e volontariato nei paesi più poveri, lo scorso settembre ha ufficializzato la sua corsa al municipio per le amministrative 2022 a Mondovì, come candidato sindaco del centrosinistra.

Intanto, al distretto, in attesa di nuova nomina, sarà sostituito dalla collega Ornella Righello, mentre nel ruolo di coordinatore delle attività territoriali Asl, da Gabriele Ghigo, direttore del Distretto Nord Ovest (Saluzzo).