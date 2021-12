Bra: ricevuta in Comune Silvia Brizio, atleta dell’anno UNVS

Il sindaco Gianni Fogliato e la Giunta di Bra hanno ricevuto questa mattina a Palazzo comunale Silvia Brizio, figura di riferimento dell’hockey femminile braidese, recentemente insignita con il premio di Atleta dell’anno 2021 dall’Unione nazionale Veterani dello Sport sezione di Bra.



Silvia Brizio – che nel corso della sua carriera sportiva ha conquistato ben 17 scudetti su prato e 20 nell’indoor, 9 coppe Italia, 2 supercoppe e numerosi titoli nazionali giovanili – è stata accompagnata in Municipio dal direttivo dell’UNVS braidese. All’Atleta dell’Anno 2021 è andato il plauso dell’Amministrazione comunale della Città della Zizzola e della sezione locale dell’Unione Veterani dello Sport per il prestigioso risultato che onora un percorso sportivo di alto livello e che riconosce anche l’impegno della Brizio per l’aspetto educativo a favore delle più giovani generazioni.