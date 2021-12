Bra: semaforo antismog arancione fino al 29 dicembre

Si conferma ancora di colore arancione il semaforo antismog in vigore per il territorio braidese, visto il perdurare dei fenomeni di inquinamento che coinvolgono gran parte del Piemonte. Fino al 29 dicembre 2021 compreso – giorno in cui l’Arpa procederà ad una nuova verifica dei livelli di PM10 – rimangono quindi operative le misure straordinarie antinquinamento adottate dalle Regioni del bacino padano, tra le quali il blocco dei veicoli diesel fino alla categoria euro 5 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 anche nei giorni festivi e l’introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

L’elenco completo delle misure adottate in corrispondenza dei diversi livelli di allerta sono indicate sul sito internet del Comune di Bra, nella pagina dedicata alle “Limitazioni antismog”. Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è il centro abitato di Bra, con l’eccezione delle strade indicate nella mappa della viabilità consentita pubblicata sul sito, nell’area tematica “Ambiente”, nella quale si possono trovare tutte le informazioni in merito.