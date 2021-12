Il Centro Visita Alevè di Casteldelfino aprirà per l'Epifania

In considerazione dell’annullamento – dovuto all’entrata in vigore del Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 che, tra le altre cose, vieta eventi che implichino assembramenti in spazi aperti – delle manifestazioni previste dal Comune di Casteldelfino giovedì 30 dicembre, il Centro Visita Alevè del Parco del Monviso non sarà aperto al pubblico in quella data. L’apertura sarà invece garantita giovedì 6 gennaio 2022, in orario 10-12-30 e 14-18.30. L’ingresso è libero: non è necessaria la prenotazione ma è obbligatorio il possesso del Green Pass; le visite sono guidate da un accompagnatore naturalistico e hanno durata di circa 30 minuti; nel rispetto delle normative e dei protocolli sanitari covid-19 l’ingresso del pubblico è programmato in gruppi di massimo 6 persone per volta.





Il Centro Visita Alevè

Situato nel centro del paese di Casteldelfino, il Centro visita Alevé è stato allestito con lo scopo di valorizzare e divulgare gli aspetti naturalistici ed ambientali che caratterizzano il vicino Bosco de l’Alevé, la più grande cembreta delle Alpi. In un ampio spazio è stato costruito un unico grande diorama in scala naturale, in cui il visitatore ha la sensazione di inoltrarsi realmente nel bosco alla scoperta delle sue meraviglie, tra il fitto dei pini. Tra la vegetazione è possibile scorgere a sorpresa, i numerosi abitanti di questo ambiente affascinante.