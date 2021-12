Mondovì potenzia la videosorveglianza: nuove telecamere a parco Europa e in via Montegrappa

Il comune di Mondovì implementa l'impianto di videosorveglianza nel rione Altipiano.

Erano state diverse, negli scorsi mesi, le segnalazioni dei cittadini e anche di alcuni gruppi consigliari che sottolineavano l'esigenza di un ampliamento del sistema di sicurezza, anche perché, proprio a fine ottobre si erano verificati alcuni atti vandalici che avevano visto il danneggiamento della toilette autopulente e di alcuni arredi.

Dopo alcune verifiche sono state individuate le le postazioni ove verranno installate e/o sostituite le telecamere. In particolare si provvederà a videosorvegliare tutta l’area di Parco Europa e via Montegrappa, in prossimità dello scalone.