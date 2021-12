Nuovo gestore per gli impianti sciistici di Argentera: presto l'apertura del baby

“Appena le temperature consentiranno di sparare la neve, verrà riaperta la pista baby della stazione sciistica di Argentera. È un primo passo, un nuovo inizio”. Lo dice con soddisfazione Monica Ciaburro, sindaco di Argentera.

La novità è che dopo due anni di chiusura e tre bandi andati deserti, il Comune ha individuato un nuovo gestore: la società Valle Bianca srl di della famiglia Dalmasso di Borgo San Dalmazzo. Un affidamento diretto per tre anni.

Come detto, aprirà soltanto la pista baby ma anche il ristorante self service. Più lunga invece la strada per far ripartire le piste Larici e Andelplan, la cui vita tecnica è scaduta nella primavera del 2019.

“Le abbiamo fatte sistemare con fondi regionali cofinanziati dall'Unione Montana Valle Stura, ma serviva un gestore per poter accedere ai finanziamenti necessari per la ripartenza”, dichiara la sindaca Ciaburro.

L'obiettivo principale è il rilancio turistico del piccolo paese di montagna per riportarlo ai fasti di un tempo.

“Se vogliamo richiamare visitatori e turisti, dobbiamo offrire servizi e ospitalità – conclude Ciaburro -. Ecco perché stiamo lavorando ad un progetto di sviluppo turistico urbanistico con la società lombarda Silgas srl. A febbraio dovrebbe arrivarci la proposta che dovremo valutare. È prevista la realizzazione e la gestione di impianti sportivi per padel, calcio a 5, pattinaggio e sci di fondo, ma anche l'acquisizione di fabbricati per trasformarli in strutture ricettive. Un progetto strettamente collegato alla ripartenza degli impianti sciistici, fondamentali non solo per il comune di Argentera, ma per l'intera Valle Stura”.