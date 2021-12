Bagarre in consiglio a Peveragno sulla rotonda di regione Colombero, Renaudi tuona: "La minoranza rispetti ruoli e istituzioni"

“E’ necessario che tutti ricordino e rispettino ruoli e doveri istituzionali. Quindi diffido ufficialmente i consiglieri di minoranza dal dichiararsi componenti dell’amministrazione senza aver ricevuto espresso incarico dal sindaco o dall’assessore delegato”.



Ha tuonato così Paolo Renaudi, sindaco di Peveragno, nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 2021 tenutosi ieri sera (lunedì 27 dicembre). Al centro della maggior parte del dibattito il progetto di realizzazione di una rotatoria presso l’area artigianale di regione Colombero, e l’incontro avvenuto il 22 novembre in Provincia proprio sull’argomento. Incontro al quale il sindaco non ha preso parte.



I fatti sono stati riportati dalla stampa locale e dal gruppo di minoranza "SiAmo Peveragno", autore dell’interpellanza discussa in consiglio. Renaudi si sarebbe presentato all’incontro in Provincia ma, alla vista dei consiglieri di minoranza Adriano Renaudi e Pierangelo Mattalia, avrebbe rifiutato di prendervi parte: un’eventualità “più degna di una scuola materna che di una riunione tra tecnici e amministratori” ha sottolineato il gruppo di minoranza indicando anche l’urgenza della realizzazione della rotonda per ridurre la pericolosità del tratto di strada, e chiedendo con l’interpellanza di conoscere le intenzioni della giunta a riguardo (ora che la scadenza del finanziamento dato dalla Regione è stata prolungata di un anno).



“Grave mancanza di rispetto. A ostacolare il progetto è Beinette”

“L’incontro mi è stato proposto da un consigliere di maggioranza di Beinette e avrebbe dovuto svolgersi alla sola presenza dei due sindaci, dei rappresenti della Provincia e dei tecnici coinvolti – ha detto Renaudi nella risposta all’interpellanza - : mi era stato presentato come un incontro tra sindaci, quindi, non uno al quale avrebbero potuto prendere parte persone prive di delega. Tant’è che nessun rappresentante della maggioranza di Peveragno ha ricevuto alcun tipo di invito”.



“Una mancanza di rispetto grave nei miei confronti, nei confronti della Giunta e della maggioranza consigliare – prosegue il sindaco - , i consiglieri di minoranza che si sono presentati hanno tradito il rispetto della figura del sindaco e delle sue competenze, ma anche le normali regole secondo cui senza delega da parte del sindaco un qualunque consigliere non può prendere parte a riunioni esecutive. Un’insubordinazione grave e una mancanza di rispetto a livello istituzionale visto che la riunione si è poi svolta lo stesso. Si valuterà se procedere con la trasmissione degli atti al Prefetto”.



Renaudi ha però anche sottolineato l’interesse dell’amministrazione rispetto alla realizzazione della rotonda, chiarendo che “se un ostacolo alla realizzazione della rotonda esiste è in capo all’amministrazione comunale di Beinette, che non ha più intenzione di stanziare la propria parte di cofinanziamento come da accordi”: “Non si comprendono i motivi del cambiamento di posizione e, se sarà il caso, Peveragno si accollerà ulteriori spese anche se significherebbe cedere a un’amministrazione che è tornata indietro rispetto ad accordi già presi – ha concluso il sindaco aggiungendo che a seguito del famigerato incontro tutti i partecipanti hanno riconosciuto l’errore e programmato un nuovo appuntamento nella prima quindicina di gennaio - . Si tratta di un’opera fondamentale”.



“Dal sindaco scene di livello molto basso”

C’è chi, in consiglio, ha rigettato del tutto le posizioni del sindaco. Come il consigliere Mattalia – uno dei due presenti all’incontro novembrino - , che ha detto: “Non abbiamo assunto un ruolo che non ci apparteneva perché l’incontro è stato organizzato dal comitato di regione Colombero, che ha invitato anche noi. E a me dell’orgoglio del sindaco non importa nulla, m’importa del bene dei cittadini”.



“Il Comune di Peveragno, sulla rotonda, è cinque anni che dorme – ha sottolineato ancora Mattalia - : avevamo perso il contributo della Regione, ma per fortuna i termini di scadenza sono stati prolungati. Ci si accusa di non voler collaborare con l’amministrazione ma quando, come nel caso specifico, ci mettiamo in ascolto di quel che i due sindaci avrebbero discusso veniamo ulteriormente accusati di voler prendere il comando dell’amministrazione: noi siamo parte dell’amministrazione, pur all’opposizione, forse questo non è ancora stato del tutto compreso”.



E ancora: “E’ stato il sindaco a mancare di rispetto a tutti i presenti all’incontro ma anche a chi in quel tratto di strada è rimasto ucciso. Che vada pure dal Prefetto, valuteremo se andarci anche noi”.