La Sanità di Savigliano pronta a riaccogliere 37 ex-voto recuperati dai carabinieri

Sono 37 e presto andranno a unirsi alle già presenti 1.500 immagini votive e ringraziamenti alla Madonna che caratterizzano il santuario della Sanità di Savigliano: stiamo parlando degli ex-voto recuperati recentemente dai carabinieri del nucleto tutela patrimonio artistico.

Alcuni di essi risalgono al XIX° secolo e sono in argento. Sono stati recuperati tramite un'operazione dei carabinieri di due anni fa, e facevano parte di un 'bottino' di 800 elementi presenti sul mercato clandestino.

Il lavoro di realizzazione di questo tipo di elemento votivo risale a tre secoli fa; circa vent'anni fa gli 'Amici del santuario della sanità' hanno iniziato una seria opera di pulizia, catalogazione e restauro delle immagini attualmente esposte al santuario.

"Ringrazio i militari per la costanza, perché l'indagine è durata anni, e devo dire che siamo davvero molto. Siamo contenti di poter implementare questi nuovi ex-voto nel nostro museo, per i quali realizzeremo un'area dedicata - ha sottolineato don Paolo Perolini - . Un ritrovamento, questo, che ha valore non solo in senso economico ma anche spirituale, segno importante della devozione al santuario delle generazioni passate; la Curia ha terminato la catalogazione degli ex-voto, che in gennaio dovrebbero raggiungere Savigliano".