Sanfrè, auto contro camion della nettezza urbana: donna in codice giallo a Verduno

Verso le ore 12.30 di oggi (28 dicembre) in frazione Motta a Sanfrè, per cause in via di accertamento, la Fiat Punto guidata da una 51enne è andata a scontrarsi contro un camion della nettezza urbana, per poi finire la sua corsa fuori strada nel campo adiacente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sommariva Bosco, il 118 e i Carabinieri. La donna, dopo essere stata estratta dall’automobile, è stata trasportata all’ospedale di Verduno in codice giallo. Illeso il conducente del mezzo pesante che, con altri colleghi, stava raccogliendo la spazzatura.