E’ stato trasportato all’ospedale di Verduno per accertamenti il ciclista che, nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 28 dicembre), è andato a scontrarsi contro un’auto nella rotatoria che a Bra segna l’incrocio tra via Cuneo e via Fratelli Rosselli.

A prestargli soccorso, insieme ai sanitari dell’Emergenza 118, una pattuglia della Polizia Locale braidese, intervenuta anche per i rilievi e la regolazione del traffico.