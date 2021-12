Due incidenti in poche ore sulla Paesana-Sanfront: strada chiusa nella notte [FOTO]

Due incidenti stradali nel giro di poche ore, ieri (27 dicembre) sulla strada provinciale numero 26, in Valle Po.

Teatro dei sinistri il tratto di strada che collega Paesana a Sanfront.

Poco prima delle 16, all’altezza all’incirca del curvone in località “Morena” di Paesana, un’auto, una Fiat Panda è uscita rovinosamente di strada, ribaltandosi nei prati a lato della carreggiata e finendo la sua corsa su una fiancata. All’interno del veicolo, una giovane classe 1998, originaria di Bibiana. Sul sono intervenuti in suo soccorso l’automedica e l’ambulanza dell’emergenza sanitaria 118 partite dalla postazione di Paesana, insieme ai Vigili del fuoco ed ai Carabinieri,

La ragazza, dopo i primi accertamenti del medico sul posto, è stata trasferita all’ospedale “Santissima Annunziata” di Savigliano, in codice verde, di bassa gravità.

Poco più tardi, a neanche un chilometro di distanza, un secondo incidente.

Un autoarticolato che trasportava un container pieno di bottiglie di acqua “Eva”, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada: le ruote del semirimorchio sono finite nel fosso lungo la carreggiata, con danni di non poco conto.

Il mezzo pesante è di fatto rimasto bloccato sulla sede stradale. Per questo motivo, la circolazione ha subito forti rallentamenti: sul posto sono giunti i Carabinieri di Paesana, che hanno gestito la viabilità e i tecnici della Provincia di Cuneo. In attesa dell’intervento del soccorso stradale specializzato, i Carabinieri hanno disposto il posizionamento di due impianti semaforici, per la regolazione del traffico, a senso unico alternato.

Dal momento, però, che l’autotreno incidentato riduceva la carreggiata, è stato impossibile garantire il passaggio degli altri Tir (una decina in totale, diretti o provenienti dello stabilimento dell’acqua Eva) e di alcuni autobus di linea del trasporto pubblico locale.

In tarda serata, complice anche il calo del flusso di traffico, sono iniziate le operazioni di rimozione del mezzo: si è reso necessario l’intervento di due autogru e di due Tir, prima per la rimozione del mezzo pesante e poi per il successivo trasporto a valle.

L’intervento del soccorso stradale è durato sino a notte inoltrata. Alle prime luci dell’alba la strada risultava già regolarmente percorribile.